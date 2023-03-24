İYİ Parti'de başvurular sona erdi; milletvekili aday adayı sayısı açıklandı
İYİ Parti'de 14 Mayıs Genel Seçimleri Milletvekili aday adayı başvuruları sona erdi. 3 bin 379 kişi, milletvekili adaylığı için yarışacak.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partiye milletvekili aday adaylığı için yapılan başvurulardan 3 bin 379'unun kabul edildiğini bildirdi.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İyi Parti'de, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik aday adaylığı başvurularının bugün sona erdiğini belirtti.
Zorlu, "3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
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