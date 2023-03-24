HDP’li Garo Paylan’dan İYİ Partili Ağıralioğlu’na: 'Dilimizi ısırıyoruz'

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun “HDP’nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız” açıklamasına tepki gösteren HDP’li Garo Paylan, "Kullanmak istemediğim sıfatları kullanabilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 21:00
HDP’li Garo Paylan’dan İYİ Partili Ağıralioğlu’na: 'Dilimizi ısırıyoruz'
Abone Ol google-news

HDP Milletvekili Garo Paylan, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun “HDP’nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız” açıklamasına tepki gösterdi.

Halk TV’de konuşan Paylan, “Ben de ona karşı inanın bir araba laf söyleyebilirim. Şu anda kullanmak istemediğim sıfatları kullanabilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz. Kullanmıyoruz. Niye? Çünkü onun da seçmenleri var ve onun seçmenleri de değişim talebi içindeler” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP’yi hedef almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için Altılı Masa’da kendilerine “pusu kurulduğunu” iddia eden Ağıralioğlu, HDP için ise şöyle konuşmuştu:

“Söylüyorum ki HDP’nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP’ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP’ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım.”


Garo Paylan HDP Yavuz Ağıralioğlu

İlgili Haberler

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: İYİ Partililerle helalleşsin

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: İYİ Partililerle helalleşsin
Sözleri tartışma yaratan İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia: Akşener'den genel başkan yardımcılığı istedi

Sözleri tartışma yaratan İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia: Akşener'den genel başkan yardımcılığı istedi
Gültekin Uysal'dan İYİ Partili Ağıralioğlu'na ilk tepki: İktidarın istediği bu tür sözler

Gültekin Uysal'dan İYİ Partili Ağıralioğlu'na ilk tepki: İktidarın istediği bu tür sözler

En Çok Okunan Haberler