İYİ Parti'de istifa depremi! Ahat Andican'ın ardından Emine Küçükali...
Eski bakan ve İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından İYİ Parti GİK üyesi Emine Küçükali de istifa etti. Küçükali, seçim sonrası İYİ Parti ile yollarını ayıran üçüncü kritik isim oldu.
Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından İYİ Parti'den bir istifa daha geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali partisinden istifa etti.
Küçükali, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük" ifadelerini kullandı.
'TEREDDÜTSÜZ BİR YOLA ÇIKMIŞTIK'
Küçükali, istifa açıklamasında, "Sadakatin yerine liyakati, dar ekipçilik yerine toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı, seçmenin bir kısmı yerine milletin tümüne hizmet etmeyi kendimize yol olarak belirlemiştik. Ülkemizin kuruluş ilkelerine bağlı, milli ülkülerden taviz vermeyen, yüzyılların birikimi demokratik değerlere bağlı, kalkınmacı, toplumcu değerler bütünü çerçevesinde büyük Türkiye idealine tereddütsüz bir yürüyüşe çıkmıştık. Geride kalan iki genel seçim, bir yerel seçim ve kongreler sürecinde üzülerek günü kurtarmaya yönelik hamlelerin iddialarımızı akamete uğrattığını gördük" ifadelerine yer verdi.
İyi Parti Kurucular kurulu, Genel İdare Kurulu— Emine Küçükali (@EmineKucukali) June 12, 2023
ve Parti üyeliğimden istifama ilişkin açıklamamdır. pic.twitter.com/O1ydy4y38A
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