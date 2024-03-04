İyi Parti’den istifa eden 317 kişi CHP’ye katıldı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:13

Güncelleme: 04.03.2024 - 09:13

İzmir’de CHP’nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin, Sığacık Seçim Ofisi’ni coşkulu bir kalabalıkla birlikte açtı. Açılışta İyi Parti’den istifa ederek CHP’ye katılan 317 kişi de rozet takıldı. Aralarında İyi Parti Seferihisar eski İlçe Başkanı Kürşat Cebeci'nin de bulunduğu isimlere rozetlerini İsmail Yetişkin’in yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar tarafından takıldı. İyi Parti’den istifa ederek CHP’ye katılacak kişilerin artacağı ve sayının 500’ü bulacağı ifade ediliyor.

DENİZ YÜCEL: CHP UMUDUN ADRESİ

Açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Burası umudun adresi. Biz insana insan olduğu için değer veren bir anlayıştan geliyoruz. Aramıza katılan cok değerli isimler var

Geçmişte İyi Parti'de mücadele eden hemşehrilerimiz bugün CHP saflarına katılarak, demokrasi mücadelemize destek verecekler. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Yolumuz açık olsun. Seçim büromuz hayırlı olsun” diye konuştu.

YETİŞKİN: “BİRLİK SOFRAMIZA HOŞ GELDİNİZ”

CHP’ye katılan İyi Partilileri tebrik eden İsmail Yetişkin, “Bugün Seferihisar’da tarihi bir gün yaşanıyor. Halkın ittifakını kuracağız dedik. Bugün işte halkın ittifakını kuruyoruz. İyi Parti Seferihisar İlçe Örgütü’nden istifa eden ilçe başkanı sayın Kürşat Cebeci dahil, yüzlerce kişi bugün Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına giriyor. Her zaman söylüyorum. Sen ben yok, Biz varız! Bugün her zamankinden daha çok biz olduk. Bir olduk. Bizim soframız geniş. Herkese yer var.

Aramıza katılan tüm yol arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum” dedi.

CEBECİ: “CUMHURİYET İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

“Bundan 5 yıl önce Cumhuriyet değerlerimiz için güç birliği yapmıştık. Bugün yeniden kıymetli Başkanımız İsmail Yetişkin’in davetiyle bundan sonraki 5 yılda Seferihisar’ı birlikte yönetmek kaidesiyle yola çıktık. Seferihisarımız için İsmail Başkanımızın başarısı icin Cumhuriyetin meşalesinin sürekli yanması için Ulu Önderimizin izinde mücadeleye devam edeceğim” dedi.

YETİŞKİN’DEN SIĞACIK’A 2 MÜJDE

Sığacık Seçim Ofisi’nin açılışını da gerçekleştiren Yetişkin vatandaşlara 10 Mart’ta Sığacık Sosyal Tesisi’ni ve 24 Mart’ta da Turizm Ofisi’ni hizmete açacaklarının müjdesini verdi. İki sene önce, içinde park, engelsiz kafe, oyun alanları olan bir sosyal yaşam merkezi inşa etmek istediklerini ancak “Millet Bahçesi” yapılacağı gerekçesiyle engel olunduğunu belirten Yetişkin, “İki sene önce, içinde park, engelsiz kafe, oyun alanları olan bir proje hazırlattık. Tam projeye başladık. Hemen yukardan talimat. “Çıkın orayı Millet Bahçesi yapacağız. Siz çıkmazsanız biz zorla çıkarırız dediler.”

Tamam. Yeter ki bişey yapılsın. Hatta geldiler sizin proje güzel olmuş bize verin onu yapalım dediler. Hemen verdik. Her gün onbinlerce insan geçiyor buradan. Yeter ki yapın. Reklamını da siz yapın. Ben bişey istemiyorum. Yeter ki halk mağdur olmasın dedim. 2 yıl geçti. 2 yıldır bekliyoruz! Bir tane çivi çakılmadı? Neden diye bana sormayın hiç.

Ben bu ilçenin belediye başkanı olarak bilmiyorum. Ama buradan sesleniyorum. Bizim projemiz hazır. Yapmayacaksanız verin biz yapalım. Bu halkı daha fazla mağdur etmeyin” diye çağrıda bulundu.