İYİ Partili Çömez’den 'ABD' tepkisi: 'Ağır bedeller ödeyeceğiz'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Tuhan Çömez, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine dair değerlendirmelerde bulundu.

Çömez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun “Dışarıda ileri geri konuşuyorlar. Sonra da bize gelip ‘meselelerin çözümü için lütfen müdahil olun’ diyorlar. Ardından Trump’la el sıkışabilmek için bize yalvarıyorlar” dediğini aktaran Çömez, “Bu ifadeleri reddediyorum. Dışişleri Bakanımıza ve ABD seyahatinde bulunan diplomatlara ‘Neden karşılık vermediniz’ diyorum. Benim ülkeme ve onu yönetenlere hiçbir irade ‘yalvarıyorlar’ diyemez. Derse de bunun karşılığını alır. Şimdi soruyorum neden karşılık vermediniz. Neden bu ülkenin itibarını korumak için gerekeni yapmadınız? Hani itibardan tasarruf olmazdı? Bu mu itibar. ABD Dışişleri Bakanı ‘bize yalvarıyorlar’ dedi. Ülkemin hiçbir ferdinin yabancı bir ülkede yalvardığına tanık olmak istemiyorum. Çıkın ve bunun cevabını verin” dedi.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BUNA KAYITSIZ MI KALACAK?"

Çömez, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın da Türkiye için “Bunlar bir çeşit otoriter rejim. Aslında onlar meşruiyet istiyorlar” dediğini hatırlatan Çömez, “Peki cevap nerede? Bu ülkenin kurtuluş mücadelesini vermiş Gazi Meclis, buna kayıtsız mı kalacak? Dışişleri Bakanlığı buna kayıtsız mı kalacak? Hiçbir cevap göremedik” ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI, 1,5 MİLYON DOLAR PARA VERMİŞ AMA ‘MERAK ETMİYORUM’ DİYOR”

F-16 satışına değinen Çömez, “F-16’lar halen verilmedi. Bazı şartlar olduğunu biliyoruz. ABD’nin dayatmalarının olduğunu duyuyoruz. Veririz ama Ege adaları üzerinde, Suriye’nin kuzeyinde uçmayacaksınız tarzında birtakım kısıtlamalar öne sürdükleri söyleniyor. Söylentiye itibar etmedik ve Milli Savunma Bakanlığı’na soru önergesi verdik ama cevap gelmedi. F-35 meselesinde de 1,5 milyon dolar para verdik. 6 yıldır bekliyoruz. Erdoğan’a bir gazeteci sordu. ‘Ben merak etmiyorum. Sen neden ediyorsun’ dedi. Sayın Erdoğan, biz de millet adına merak ediyoruz. Bu para nerede? 1,5 milyon dolar ödediniz, bu projenin kurucu ortağı olarak yola çıktınız ama projeden dışlandınız ve orta yerde ne uçak ne de para var. Bu milletin tek bir kuruşunun bile hesabını soracağız. Nerede bu para? Bir ülkenin cumhurbaşkanı, 1,5 milyon dolar para vermiş ama ‘merak etmiyorum’ diyor” şeklinde konuştu.

Çömez şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, gitmeden önce bir de imza attı ve ABD’ye ‘Ben seninle ticaret yaparken, Türk tarımını bitirecek birtakım maddelere imza atıyorum’ dedi. Mesele pirinç. Ek vergileri sıfırladı. Yaprak tütünde de ek vergileri sıfırladı. Bu ülke pirinç ithal eden ülke haline geldi. Tütün ve ütün mamullerinde yılda ödediğimiz para 1 milyar dolar. ‘Türk çiftçileri önemli değil, Coni daha çok kazansın, vergileri indirdim.’ diyor. Sert kabuk meyvelerde de vergileri indirdim diyor. Alkollü içecekler artık vergisiz gelecek. Bunu da yapan tek adam rejimi. Birçok konuda vergi indirimi geldi. Ama asıl önemli olan tarım. Tarımda yapılan vergi indirimleri Türk tarımına vurulmuş bir darbedir. Bizim hesaplarımıza göre önümüzdeki dönemlerde Türkiye’deki tarım alanında istihdam kaybı yaşanacak”

"SİZ, ’1 TRİLYON DOLARLIK DOĞALGAZ BULDUK’ DEMEDİNİZ Mİ?"

Reuters’in haberine göre Mercuria ile yapılan anlaşma kapsamında ABD’den doğalgaz alınacağına işaret eden Çömez, “Mercuria, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde merkezi olan bir şirket. ABD’nin, bazı ülkelerin ortak kurduğu bir şirket. Sizin güney Kıbrıs’taki şirketlerle ne işiniz var? İlerleyen dönemlerde bu şirket üzerinden İsrail’den de gaz mı alacaksınız? Hani ABD’den alıyordunuz? ABD’deki gazı önce sıvılaştıracaksınız, tankerlere yükleyeceksiniz ve ardından Türkiye’ye getireceksiniz. Bu da yetmeyecek doğalgaza çevireceksiniz. Maliyet yaklaşık 2 kat. Rusya’dan ya da Azerbaycan’dan almamız durumunda ödememiz gereken paranın 1-5 ya da 2 katı. Bunun sebebi ne? Siz, ’1 trilyon dolarlık doğalgaz bulduk’ demediniz mi? Berat Albayrak, ‘Dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerini bulduk. Türkiye, dünya enerji liginde bir dev olacak’ demedi mi? Ama bir bakıyorsunuz bu süreçlerin ardından Türkiye’de doğalgaz fiyatlarına zam yapılıyor. Tam 6 kat zam yapılmış. Bu da yetmemiş ABD’ye imtiyazlar verilmiş” dedi.

"BOEİNG FİRMASI İSRAİL’İN GAZZE’DE YAPTIĞI SOYKIRIMI DESTEKLEYEN FİRMALARIN BAŞINDA GELİYOR"

Boeing alımına değinen Çömez, “Bir hesaba 50 milyar dolar, başka bir hesaba göre 80 milyar dolar vereceğiz. Peki bu uçakları hakikaten almamız gerekiyor mu? Peki daha ucuzu var mı? 3’te 1 fiyatına. Brezilya’nın Embrear firması var. ABD, iç hatlarında ucuz diye bunu kullanıyor ama biz Trump’la arayı yapalım diye gidip pahalısını alıyoruz. Başka bir şey daha var. Boeing firması İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı destekleyen firmaların başında geliyor. İsrail’in bütün yedek parçasını bunlar veriyor. Sen bunlara parayı boca ederken, İsrail’in saldırılarına destek vermiş olmuyor musun?” diye sordu.

"TÜRK HEYETİNDEN BU SORULARIN HİÇBİRİNE MAKUL BİR CEVAP YOK”

KAAN uçaklarına dair tartışmalara ilişkin Çömez, “Türkiye’de atılacak her türlü teknolojik adım baş tacıdır. Destekler ve onaylarız. Ama birileri istismar ediyor ve yalan söylüyorsa bunun da karşısında dururuz. ‘Yüzde 100 yerli KAAN uçağımız göklerde’ dediniz. Biz de alkışladık. ‘Endonezya’ya satıyoruz’ dediniz ama Hakan Fidan ise ‘Bu proje durdu’ dedi. ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları yüzünden durdu. Savunma Sanayii Başkanı ise bu işin halledileceğini söyledi. Bir ülkenin Dışişleri Bakanı ile Savunma Sanayii Başkanı karşı karşıya geldi. Şimdi merak ediyoruz. CAATSA yaptırımları kalkacak mı, kalkmayacak mı? Peki bu ilk uçağı nasıl uçurdunuz? Bunu da öğrendik. F-16 motorunu almışlar ve iki tur atıp ‘yüzde yüz yerli uçağımız havada’ demişler. Trump’ın ‘Bunların hepsi zeki çocuk. Keşke bu kadar zeki olmasalardı’ dediği Türk heyetinden bu soruların hiçbirine makul bir cevap yok” dedi.

“’BİZİM ÜLKEMİZDE SEÇİMLER HİLELİ DEĞİLDİR’ DİYEMEDİNİZ Mİ?”

ABD Başkanı Trump’ın görüşme sırasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Seçim hilelerini herkesten iyi bilir” dediğini aktaran Çömez, “Buna bir cevap vermemiz gerekmiyor mu? ‘Ülke olarak ben bundan rencide oldum. Bizim ülkemizde seçimler hileli değildir’ denmesi gerekmiyor mu? Trump’a hiçbir cevap verilmedi. Meclis’te sorduk, AKP’nin yetkilisi ‘Aslında Erdoğan, ABD’deki hileleri çok iyi biliyor’ dedi. Üzülerek dinledim.” diye ekledi.

“NEREDE KALDI BİZİM YARGI BAĞIMSIZLIĞIMIZ?"

Trump’ın, Rahip Brunson’un serbest bırakılmasına dair “Hemen Erdoğan’ı aradım ve işi bitirdi” dediğini hatırlatan Çömez, “Nerede kaldı bizim yargı bağımsızlığımız? Adalet Bakanı, her Allah’ın günü yargının bağımsızlığından bahsediyor. Buna ne söyleyeceksiniz? Yargı bağımsızlığından bahsetmek mümkün değil” diye ekledi.

Çömez, şöyle devam etti:

“Bütün bunları alt alta koyduğunuzda inanılmaz tavizlerle karşı karşıyayız. Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadede ödeyeceği ağır bedeller var. Karşılığında ne alındığı sorduğumuzda ne F-35 ne F-16 ne Ege adaları… Bunların hiçbirinde ilerleme yok.”