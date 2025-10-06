İYİ Partili Çömez’den İçişleri’ne iki ayrı soru önergesi: ‘Cihatçılara kim kapı açtı?’

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, cihatçı yapılarla bağlantılı iki ayrı olayı Meclis gündemine taşıdı. Çömez, biri Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ)’de minibüs şoförünü öldüren IŞİD bağlantılı 14 kişilik aileye, diğeri ise Ceyş el-İslam örgütü lideri Essam Bouidani’ye Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin iki ayrı soru önergesini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sundu.

‘POMPALI T ÜFEKLERLE BA ŞKENTTE NASIL DOLAŞTILAR?’

Çömez, ilk önergesinde AŞTİ’de nakliyeci olarak çalışan Binali Aslan’ı öldürerek Hatay üzerinden Suriye’ye kaçan ve MİT operasyonuyla yakalanan 14 kişilik aileyi gündeme getirdi. Ailenin Fransa’dan geldiği, Türkiye’de çeşitli illerde ikamet ettiği ve IŞİD bağlantılı olduğunun belirlendiğini anımsatan Çömez, şu sorulara yanıt istedi:

“Bu aile Türkiye’ye nasıl ve hangi anlaşma kapsamında geldi?

DEAŞ’lı oldukları neden anlaşılmadı?

Türkiye’nin kalbinde, başkentte ellerinde pompalı tüfeklerle nasıl dolaştılar?

Aile sınırlarımızdan Suriye’ye nasıl geçti?”

‘C İHAT ÇI L İDERE DOKUNAN YOK’

Çömez’in diğer önergesi ise Suriye merkezli selefi cihatçı Ceyş el-İslam örgütüne yönelik. Dış basındaki bilgilere göre örgütün liderliğini yapan Essam Bouidani’ye (Essam Bedatioğlu) Türk vatandaşlığı verildiğini aktaran Çömez, Bouidani’nin Antalya’da 70 milyon dolarlık yatırım yaptığına, turizm arazileri aldığına ve ticari faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Fransa’nın, Bouidani’nin Suriye’deki katliamlarının belgelerine ulaşarak hakkında Interpol kırmızı bülteni çıkardığını belirten Çömez, “Adam Suriye’deki katliamların sorumlusu, Fransa’da hakkında yakalama kararı var ama Türkiye’de turizm yatırımları yapıyor. Beyefendiye (!) burada dokunan yok” ifadelerini kullandı.

‘T ÜRK İYE TER ÖR ÖRGÜTLER İ İ Ç İN SIĞINAK HALİNE GETİRİLDİ’

Çömez, her iki olayın da Türkiye’nin güvenlik politikaları açısından büyük zafiyetleri ortaya koyduğunu belirterek, “Cihatçılara kim, hangi kapıları açtı? Hangi gerekçeyle Türk vatandaşlığı verildi? Bu ülke terör örgütlerinin sığınağı haline getirilemez” dedi.