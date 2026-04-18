İYİ Partili isimden, Bakan Tekin'e sert sözler: 'Seni o makamdan indireceğiz'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, çeşitli ziyaret için geldiği Çorum’da partisinin il başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırılarına değinen Koca, şunları söyledi:

"Urfa'da ve Maraş'ta canını kaybetmiş evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Buradan Yusuf Tekin'e seslenmek istiyorum. Yusuf Tekin, çocuklarımızı koruyamayacaksan, okullara sabun koymayacaksan, onlara eğitim veremeyeceksen, sadece Atatürk'le uğraşacaksan, sen makamı çok sevebilirsin, o makamdan seni indirmek Çorumluların ve bizim namus sözümüzdür. Seni o makamdan indireceğiz. Seni o makamdan indirmeyi başaramazsak seni o makamda tutanı ilk seçimde tarihe gömeceğiz."

"MİLLETİ, KREDİ ÇEKİP KURBANLIK ALIR HALE GETİRDİLER"

Çiftçinin ve emeklinin zor durumda olduğunu belirten Koca, "Milletimiz zor durumdadır. Milletimiz yoksullukla mücadele etme durumundadır, çiftçimiz zordadır, öğrencimiz zordadır, ev hanımımız zordadır, gençlerimiz zordadır, emeklimiz zordadır. Önümüzde bir Kurban Bayramı var. Milleti öyle bir hale getirdiler ki asgari ücretli 28 bin lira alıyor, emekli 20 bin lira alıyor. Milleti, kredi çekip kurbanlık alır hale getirdiler. Biz bu düzeni reddediyoruz" diye konuştu.

"SEÇİM KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR AMA KOCA BİR SIFIR"

Koca, şöyle devam etti:

"Ülkenin emeklisi 20 bin lira maaş alıyor. SGK Başkanı çıkıyor ve diyor ki; 'bu ülkenin emeklisi çok yaşıyor'. Allah seni kahretsin. Allah seni perişan etsin, seni o makama getirenlerden Allah hesabını sorsun. Yani bunlar bu millete söz veriyor. Seçim kazanmak için her şeyi yapıyor ama günün sonunda elde var kocaman bir sıfır. Alışmışlar.

Her tuşa basarak seçim kazanmaya alışmışlar. İftira atarak seçim kazanmaya alışmışlar. Çobansız köyde değneksiz gezmeye alışmışlar. 'Biz ne yaparsak yapalım muhalefet hiçbir şey demez' demeye alışmışlar. Bugün İYİ Parti başta Sayın Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olmak üzere tüm kadrolarıyla milletin sorunlarını inceliyor. Bu alıştığı konforlu siyaset arenasından bunları silmek için gece gündüz var gücüyle çalışıyor."

"BU MEMLEKETİ HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

"Geldiğimiz noktada eski Türkiye'ye sürekli atıf yapıyorlar. Eski Türkiye'ye bahsedeyim ben size eski Türkiye'den. Cumhuriyet kazanımlarının hepsini sattılar. Çorum'da şeker fabrikası vardı, sattılar. Çorum'da hazine arazileri vardı, sattılar. Elde ne var? Her ay milletin sırtına yükledikleri 5 milyar dolar faiz var. Bu millet sizin harcadığınız faizleri ödemek zorunda mı kardeşim? Bu millet sizin Londra tefecilerine borçlandırdığınız faizleri ödemek zorunda mı kardeşim?

Millet zaten açlık sınırının altında maaş alıyor. Milletimizi artık örselemeyin. Hukukun üstünlüğünü hakim kılın. Talimatla siyaseti dizayn eden yargıçlar istemiyoruz. Bu memleketi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Ölsünler dedikleri emeklilerle, önemsemedikleri çiftçilerle, ne yaparlarsa yapsınlar isterlerse ülkeyi terk etsin dedikleri doktorlarla, gelecek kaygısı yaşayan gençlerle, annelerle bu süreci sonlandıracağız."

"İMRALI'DA ONUN KONFOR ALANINI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Abdullah Öcalan denen haini bunlar TRT ekranlarına çıkartır ve Türk milletine hitap ettirirlerdi. Ancak biz şöyle söylüyoruz değerli vatanseverler; bizim bedenimizi çiğnemeden o haini, o alçağı, statü aradıkları o papazı hiçbir yere getiremezler. Ama ne yapıyorlar, size buradan onları şikayet etmek istiyorum, İmralı'da onun konfor alanını geliştirmeye çalışıyorlar. Ona bir villa yapmaya çalışıyorlar. Onun doğum gününü kutluyorlar.

Milletin yetişmiş, doğmuş, vatansever evlatlarını şehit etmiş hainin doğum gününü kutluyorlar. Biz bu anlayışı reddediyoruz. Türk milletinin devlet geleneği AK Parti'den de, onun bugün ittifak yapmaya çalıştığı HDP'den de, onun sözcülüğünü yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nden de çok daha büyüktür. Biz de diyoruz ki seni, Demirtaş'la beraber, o makama getirmeye çalıştığın Ahmet'lerle beraber, o Öcalan'la beraber sandığa gömmek Çorumluların ve İYİ Partililerin namus borcudur."