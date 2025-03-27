İYİ Partili Kavuncu: "Mahir Polat, ciddi sağlık sorunları yaşıyor, bari bu zulmü ona uygulamayın"

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:33

Güncelleme: 27.03.2025 - 15:33

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın rahatsızlanarak cezaevi içerisinde bulunan hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Son dört yılda üç kere anjiyo olan ve altı stent takılan Polat emniyet ifadesinde sağlık sorunlarını bulunduğunu, iki damarının da tıkalı olduğunu ifade etmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından Polat’ın rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı. Kavuncu, şunları dile getirdi:

"Mahir Polat, İBB Kültür ve İBB Miras bünyesinde çok önemli işlere imza attı. Yıllarca Türkiye'yi 'ecdad yadigârı' popülizmiyle etkilemeye çalışanlara örnek olacak işler hepsi de. Ciddi sağlık sorunları yaşıyor, bari bu zulmü ona uygulamayın."