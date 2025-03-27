Hastaneye sevk edilen Mahir Polat’a ilişkin yeni itiraz: 'Ağır ve yakın bir tehlike arz ediyor'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:08

Güncelleme: 27.03.2025 - 15:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Mahir Polat tutuklu bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde dün tansiyon sorunu yaşandı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Polat, Silivri Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Öte yandan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, Polat’ın tahliye edilmesi için yeni bir itirazda bulunduklarını belirtti.

"YAKIN ZAMANDA ANJİYO, 6 STENT"

Polat’ın güncel sağlık durumuna ilişkin kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen’den alınan raporun da bulunduğu itiraz dilekçesinde müvekkilin yakın zamanda anjiyo geçirmiş olması, 6 adet stenti bulunmasının yanı sıra hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunları bulunduğu ve özellikle geceleri solunum cihazına bağlı şekilde uyuması gerektiği bir kez daha belirtildi. Polat’ın tutukluluk sürecinde ihtiyacı olan tıbbi bakımı alamayacağına dikkat çekilen itiraz metninde bu durumun Polat için hayati risk doğurduğunun altı çizildi. Mevcut uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede şu ifadeler de yer aldı:

"AĞIR VE YAKIN BİR TEHLİKE"

"Arz ve izah olunan tutuklama nedenlerinin yanı sıra güncel bir gelişme olarak, temsil ettiğimiz şüpheli Mahir Polat 26.03.2025 tarihinde tutuklu bulunduğu Marmara 9 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iken tansiyonu yükselmiş, fenalaşmış ve revire kaldırılmıştır. Cezaevi doktoru tarafından dilaltı hapı verilerek akut duruma müdahale edilmiş ve Mahir Polat’ın kalp damar cerrahisine sevkine karar verilmiştir. Sevkine karar verildiği gerçekleşen hastane tarafından dilekçeyi sunduğumuz an itibariyle henüz muayenesi yapılmamış olsa da kolluk ve savcılık ifadelerinde dile getirdiğimiz ve sağlık durumuna ilişkin detaylı raporlarını sunduğumuz Mahir Polat hakkında bu gerekçeyle tutuklama yerine adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etmiş ve bu talebimiz reddedilmişti. Mahir Polat’ın güncel sağlık durumunun kötüye gitmesi taleplerimizin haklı olduğunu ve somut gelişmelerin Mahir Polat’ın cezaevi koşullarında bulunmasının yaşam hakkı üzerinde ağır ve yakın bir tehlikeyi gündeme getirdiği tartışmasızdır.”