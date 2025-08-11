İYİ Partili Meclis Katip üyesi Yasin Öztürk’ten ‘komisyon’ tepkisi: ‘Millet ne yaptığınızı biliyor ve hesabını soracak’

TBMM’de “açılım” süreci kapsamında kurulan araştırma komisyonunun, geçen cuma yapılan ikinci toplantısı Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bilgilendirmesi gerekçe gösterilerek basına kapalı gerçekleştirildi. Alınan yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekerken, komisyonun ilk toplantısında “şeffaflık” vurgusu yapan Meclis Başkanı Kurtulmuş, ikinci toplantıda “konuşmaların tutanak altına alınacağını ama asla yayımlanmayacağını, tutanakların komisyon üyeleri dahil 10 yıl boyunca kimseye verilmeyeceğini, konuşulan hiçbir konunun, dışarıda mevzubahis edilmeyeceğini” söyledi. İYİ Partili Meclis Katip üyesi Yasin Öztürk, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “Milletin psikolojisinin buna hazır olmadığının farkındalar. Gizlilik kararını almak istemelerini buna bağlıyorum. Ama hangi parti temsilcisi olursa olsun; gerek iktidar partisinin, gerek iktidarın ortağı MHP’nin, gerek Yeni Yol Partisi’nin, gerek CHP’nin içeride konuşulacak birçok şeye yönelik her biri kendi seçmenlerinde çekinikleri, ürktükleri için ‘gizlilik’ kararına ‘evet’ diyorlar” tepkisini gösterdi.

‘‘HAYIR’ OYLARI ME ŞRULAŞTIRACAK’

Öztürk, “Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’un cümlelerinde, ki ben kendisiyle divan toplantılarında zaten bu komisyonun öncesindeki konuşmalarında maksadının ne olduğunu anlayabiliyorum. Bu komisyonun üye sayısının bu kadar çok fazla olmasını ve nitelikli çoğunluğu zaten başından beri söylüyorlardı. Ama bu mevcut hükümet sisteminin getirmiş olduğu ittifaklardan kaynaklı Türk milletinin çoğunluğunun Meclis’e yansıdığını ifade ederek, ‘Komisyonda yüzde milletin 98’i temsil ediliyor’ dedi. Ama, İYİ Parti’nin komisyona katılmaması, yüzde 98 ile ilgili söylediği cümleyi de çürütüyor. Komisyona katılmayan bir İYİ Parti var, çünkü biz orada verilecek olan ‘evet’ oylarından ziyade ‘hayır’ oylarının bu komisyonu, bu süreci meşrulaştıracağını düşünüyoruz” diye konuştu.

‘KENDİ SE ÇMENLER İNDEN ÇEK İNİYORLAR’

“Milletten gizlenen ne var?” sorusunun akıllara geldiğini söyleyen Öztürk, “Bir yandan CHP’nin komisyona katılma şartları olarak öne sürdüğü, ‘Biz orada ne yaşanıyorsa bunu halkımıza anlatacağız, şeffaflığı düşünüyoruz ’dediği yerde, CHP komisyonu üyelerinin Salih Uzun dışında hepsinin el kaldırdığını görüyoruz. Dolayısıyla toplum psikolojisinin, millet psikolojisinin buna hazır olmadığının farkındalar ve her biri milletten çekindikleri gibi kendi seçmenlerinden de çekindiği için bu işleri gizli tutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Öztürk, “Dertleri ihanet sürecini Türk milletinden gizli yürütmek. Millet ne yaptığınızı biliyor ve hesap soracak” dedi.

‘TEHLİKELİ, ARIZALI C ÜMLELER’

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un 10 Ekim 2024, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada Anayasa’nın 3. maddesindeki ifadeyi eleştirerek “Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz” diyerek metnin “Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü” şeklinde olmasını önerdiğ4i konuşmasının yeniden gündem olmasına değinen Öztürk, “Söylediği cümleler de tehlikeli, arızalı cümleler. Bunu söylediği zaman Numan Bey’e ben bu konuda bir tepki göstermiştim. İlk 3. maddeyle ilgili ‘Türkçe dil kurallarına uymuyor’ gibisinden bir gerekçeyle savunmuştu o zamanlar. O gün savunduğunun bugün tekrar basına, gündeme, kamuoyuna yansıması o gün bunu bilinçli söylediğinin de açıkça bir göstergesi” ifadelerini kullandı. ANKARA