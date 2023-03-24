İYİ Parti'nin milletvekili aday adayı sayısı kaç oldu? İYİ Parti'nin kaç milletvekili adayı var?

Seçimlere az kala İYİ Parti'de milletvekili aday adayı başvuruları sona erdi. Peki, İYİ Parti'nin milletvekili aday adayı sayısı kaç oldu? İYİ Parti'nin kaç milletvekili adayı var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 22:41
İYİ Parti'nin milletvekili aday adayı sayısı kaç oldu? İYİ Parti'nin kaç milletvekili adayı var?
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14 Mayıs Genel Seçimlerine az kala, partilere milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ederken, İYİ Parti'de başvurular sona erdi. Yurttaşlar, İYİ Parti'de kaç milletvekili aday adayı olduğunu merak ederken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. ''İYİ Parti'nin milletvekili aday adayı sayısı kaç oldu? İYİ Parti'nin kaç milletvekili adayı var?'' soruları sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...

İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI SAYISI KAÇ OLDU?

İYİ Parti'ye milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan 3 bin 379 kişinin başvurusu kabul edildi. 3 bin 379 kişi, milletvekili adaylığı için yarışacak.

ZORLU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partiye milletvekili aday adaylığı için yapılan başvurulardan 3 bin 379'unun kabul edildiğini bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İyi Parti'de, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik aday adaylığı başvurularının bugün sona erdiğini belirtti.

Zorlu, "3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.





İyi Parti milletvekili adayı Milletvekili Başvuruları

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