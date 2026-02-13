İzmir 4 göçmen kayıp: Arama çalışmaları devam ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün saat 05.33'te Foça açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

İhbar üzerine bir Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-502), iki Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109, TCSG-85) sevk edilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da bir helikopter (H-2556) görevlendirildi.

Bölgeye intikal eden ekiplerce yarı batık vaziyetteki lastik bot içerisinde ve deniz yüzeyinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Müştereken yürütülen arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 38 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 3 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan ilk mülakatta botta toplam 45 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmeni arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.