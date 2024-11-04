İzmir Barosu: Tek adam faşizmine hayır!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:30

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:30

İzmir Barosu, Esenyurt Belediyesi’nin ardından Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Belediyelere kayyım atanmasının yanı sıra önce Esenyurt Belediye Başkanı tutuklanmış, simdi de Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan gözaltına alınmıştır. Halk iradesinin gasbı faşizmin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Anlaşılan odur ki, siyasi iktidar, yargı sopası ile durduramayacağını anladığı halkın demokrasiye sahip çıkma iradesini, 10 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı ile engellemeyi amaçlamaktadır. Halk iradesi, kayyım ataması ile gasp edilemez. Tek adam faşizmini kabul etmiyoruz! Ülkeyi açık cezaevine çeviren, tüm baskı politikaları ve demokrasi düşmanlığı kaybetmeye mahkumdur. Adalet, demokrasi, özgürlük istiyoruz” denildi.