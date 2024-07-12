İzmir’de ‘ışıkları aç-kapa’ eylemi

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:44

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmayla ekonomi üzerinden iktidarı eleştirirken, vatandaşlara her akşam saat 21.00’de ışıkları açıp kapayarak emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili tepkilerini göstermelerini istemişti.

Özel’in çağrısıyla başlayan ışık açıp kapama eylemlerinin üçüncü gününde CHP İzmir İl Başkanlığı, ‘ışıkları aç kapat eylemi’ gerçekleştirdi. Konak ilçesi Güzelyalı Parkında başlayarak Güzelyalı sahiline yapılan yürüyüşle gerçekleştirilen eyleme CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve partililer katıldı.

İl Başkanı Aslanoğlu önderliğindeki CHP örgütü, saat 21.00’de Güzelyalı parkında düdük çalarak ve telefonlarının ışıklarını açıp kapayarak iktidara ‘Geçim yoksa seçim var’ mesajı verd.

Eylemin ardından konuşan İl Başkanı Aslanoğlu, iktidarın bu eyleme kayıtsız kalması durumunda seslerini daha da çok yükselteceklerini belirtti.

“VATANDAŞLARIMIZ GEÇİNEMEZKEN GÖZLERİMİZİ, KULAKLARIMIZI KAPATACAK DEĞİLİZ”

Vatandaşın geçim derdine sessiz kalamayacaklarını ifade eden Aslanoğlu, erken seçim kartını göstererek şunları söyledi:

“Bu üçüncü ve aynı zamanda son günü. Geçinemediğimize dikkat çekebilmek için ilk önce Kocaeli'nde çok büyük bir miting yapmıştık. Bir emekçi mitingi ile seslenmiştik iktidara. Geçinemiyoruz. Asgari ücretle geçinebilmek mümkün değil. Emekli maaşlarıyla geçinebilmek mümkün değil. O yüzden emekli maaşlarının bir asgari ücret seviyesine çıkartılmasını, asgari ücretin en az 25 bin lira seviyesine çıkartılmasını, bu dönem enflasyon karşısında eriyen asgari ücrete bir an önce zam yapılması isteğimizi anlatmıştık. Genel Başkanımız grup toplantılarında defalarca söyledi. Eğer bir geçim yoksa vatandaşın tek gündemi haline gelecek maalesef seçim. Biz CHP’liler olarak seçimden birinci parti olarak çıkmış olmamız nedeniyle ‘Biz birinci parti olduk, tekrar seçime gidelim’ demiyoruz. Ama vatandaşlarımız geçinemezken de buna gözlerimizi, kulaklarımızı kapatacak değiliz. Birinci aşamasından sonra ikinci aşaması yine iktidarın dikkatini çekebilmek için ışıkları aç-kapa eylemiydi. Bu böyle sürecek. Ne zaman bir geçim gelecek, boş tencereler dolmaya başlayacak. Ancak o zaman bu konuyu kapatacağız. O zamana kadar eylemlerimiz devam edecek.”

“BUNLAR SADECE BİR UYARI MAHİYETİNDEKİ EYLEMLER”

Eylemin İzmir’de vatandaşlarca karşılık bulduğunu ifade eden Aslanoğlu, eylemin iktidarca karşılık görmemesi durumunda seslerini daha da yükselteceklerinin altını çizdi. Aslanoğlu şunları söyledi:

“Işıkları aç kapa eylemleri geçmişten de hatırladığınız gibi her geçen gün vatandaşın daha haberdar olduğu, haberdar olarak programını ona göre yaptığı eylemlerdir. Bunlar sadece bir uyarı mahiyetindeki eylemler. Evka’da, Çiğli'de, burada, Oyak sitesinde ve birçok bölgede uzak görüntülerden bile görebildiğimiz kadarıyla güzel katılım vardı. Ben iktidarın buna kayıtsız kalamayacağını, kayıtsız kalıyorsa da bizim sesimizi daha çok yükselteceğimizi söylüyorum.”