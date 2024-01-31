İzmir’de küskünler hareketi başladı

Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:56

Güncelleme: 31.01.2024 - 13:56

İzmir’de CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilen biri büyükşehir 22'si ilçe belediyesinin 19’unda belediye başkan adaylarının tamamı değişti. Değişim sonrası aday gösterilmeyen mevcut başkanlar, ‘Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledik, cezalandırıldık’ diyerek tepki gösterirken bazı başkanların bağımsız ve başka partiden aday olması gündemde...

MİTİNG DÜZENLENECEK

Çeşme’de yüzde 53.80'e yakın oyla seçilen mevcut başkan M. Ekrem Oran’ın yerine Türkiye futbolunun ünlü isimlerinden, teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli’nin aday gösterildi. Bir grup partili bugün “ithal aday istemiyoruz” mitingi düzenleyecek. Oran’ın da mitingde konuşma yapacağı ve Genel Merkez’in kararını gözden geçirmesini isteyeceği öğrenildi. Partililerin Oran’ın seçimleri bağımsız girmesi yönünde baskı yaptığı da sosyal medya paylaşımlarında yoğunlaştı.

ÇİĞLİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İkinci adayın tartışıldığı ilçe Çiğli oldu. Adayların isimlerinin açıklandığı gece bir grup partili eylem yaparak gösterilen adayın tekrar gözden geçirilmesini istemişti. CHP Çiğli İlçe Belediye Başkanlığı ise üyelere belediye başkanı adayının Cuma günü belli olacağına dair bir mesaj göndererek kafaları karıştırdı. Cumhuriyete açıklama yapan ilçe başkanı Erkan Akar, “Üyelerimize mesaj attık. Genel Merkez, Cuma günü Çiğli adayının yeniden Parti Meclisinde oylamaya sunulacağını söyledi. Kararı bekliyoruz” dedi.

Aday tartışmaları sürerken mevcut Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Gümrükçü, ‘Çiğli İle Yine Yeni Yeniden…’ mesajı ile video paylaşırken, ‘yeniden aday mı gösterildi’ sorusu merak uyandırdı. Gümrükçü’nün de bağımsız aday olarak gireceği partililer tarafından konuşuluyor.

DİKİLİ

Dikili ilçesinde de mevcut başkan Adil Kırgöz, tekrar aday gösterildi. Ancak, adaylığı ilk tepki “efsane başkan” Osman Özgüven’den geldi. Özgüven, aday isminin tekrar gözden geçirilmesini istedi. Adaylar arasında yer alan gazeteci Gökmen Ulu için ise gazeteci Uğur Dündar aday gösterilmemesi üzerine bağımsız aday olabileceğini belirtti. Gökmen Umu ise " Genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimizin, halkımızın güçlü çağrı ve tepkilerini dikkate alarak, risk analizi yaparak, sağduyu ile yeni bir değerlendirmede bulunacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

BAYRAKLI

"Kılıçdaroğlu’na oy verdim diye aday gösterilmedim"

Bayraklı Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyen mevcut başkan Serdar Sandal basın açıklaması yaparak, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklediği için tekrar aday gösterilmediğini iddia etti. Sandal, açıklanan adayla bir sorunu olmadığını ama yine CHP için çalışacağını söyledi.