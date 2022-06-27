Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?
Kabine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, milyonları ilgilendiren önemli konu başlıkları ile bu akşam toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Saray'ında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor.
Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, konuya ilişkin kabineye bir sunum yapması beklentiler arasında.
Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak
Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.
Kabinede Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor.
Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde.
Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlara karar verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalabalık bir ekiple katıalcağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.
Video Haberler
- MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt
- İnebolu kaymakamı uyardı: Üst katlara çıkın
- Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
- Karadeniz'de kırmızı alarm
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası
- 'Bunu gör arkadaş...'
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- 'Bilal Oğlan Federasyonu'
- 'Yeni bir dalga kapıda' diyerek tarih verdi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Bakanlık uyuyor, vakalar uçuyor
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!