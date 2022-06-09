Kulisler hareketli: Erdoğan-Bahçeli seçim kabinesi kurmakta hemfikir
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün bir araya geldikleri toplantıda seçim kabinesi konusunda anlaştığı belirtildi.
Halk TV yazarı Can Coşkun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin kulisine değindiği yazısında, iki liderin gündeminde başkan adaylığının olmadığını belirtti. Coşkun, eski bir AKP'li vekil ile yaptığı konuşmaya ait kulis bilgisini bugünkü köşesine taşıdı.
Coşkun'un aktardığına göre, eski vekil, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "seçim kabinesi kurmakta hemfikir olduğunu" söyledi. Eski vekil ayrıca, seçime kadar toplamda beş bakanın değişeceğini ileri sürdü.
Coşkun, iktidar kulislerinde Erdoğan'ın kendi adaylık sürecinden öte kabineye dair planlarına yoğunlaştığının konuşulduğunu yazdı.
Coşkun'un yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Önümüzdeki aylarda Gelecek Partisi'ne katılması neredeyse kesin olmakla birlikte halen AKP'de siyaset yapan eski milletvekili şöyle dedi:
'Sayın Erdoğan kafasında yeni kabineyi kurdu. Millet İttifakı'na adayı açıklatıp, değişmiş kabinesiyle seçim ilanı yapmak isteyecek. Bahçeli'ye yaptığı son ziyaret, harekattan ziyade kabine sohbetiydi. İki lider seçim kabinesi kurmakta hemfikir. Sönük bulunan kabinede sonbahar gelmeden en az üç değişiklik olacak'.
Yine aynı isme göre seçim kabinesi, söylem olarak da böyle tanıtılacak. Ayrıca kendisi seçime kadar toplamda en az 5 bakanın değişeceğini söylüyor. Koltuk detayı ise vermiyor."
Video Haberler
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
- Zam talebi reddedilen fırıncılardan çalışmama kararı
- Yol verme kavgasından sonra iş yerine kurşun yağdırdı
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
- İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması
- Adana'da ilginç yarışma: Beşinci tostunu yerken bayıldı
- Çekmeköy'deki park yıkımına ilişkin yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzine dev zam yolda!
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi
- Ersoy Dede, 'kur' mesajını paylaşıp sildi
- 'Erdoğan, SADAT’a neden ‘sâdât’ diyor?'
- AKP'li Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki