Kabine Toplantısı başladı

Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.45'te başladı.
Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Gazze'deki ateşkes, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızla ulaştırılması ile iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların ele alınacağı belirtildi.
Toplantıda ayrıca bugün TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri ve istihdam politikalarının ele alınacağı bildirildi.
Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.