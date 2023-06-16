Medrese ahırında ölü bulunan Abdulbaki'nin babası konuştu: Yapılacak bir şey yok, şikayetçi olmayacağız
Şanlıurfa'da ahırda asılı bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak'ın babası, “Konuşulacak bir durum yok” diyerek olaydan şikayetçi olmayacaklarını açıkladı.
Şanlıurfa’da 10 Haziran’da kaybolan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak, ailesinin zorla gönderdiği Menzil tarikatına ait medresenin ahırında asılı halde ölü bulundu.
Abdülbaki Dakak’ın Eyyübiye ilçesine bağlı Beşat Mahallesi’ndeki yatılı bir Kuran kursuna, okutulması için teslim edildiği anlaşıldı.
Kursun, Diyanet İşleri Başkanlığı’na kayıtlı olarak faaliyeti bulunmadığı ve resmiyeti olmadığı öğrenildi. Olayın Türkiye gündemine oturmasının ardından başlatılan soruşturmada yurt kapatıldı.
10Haber’den Hazar Dost’a konuşan Dakak’ın babası Abdullah Dakak, acılı olduklarını belirtirken “Konuşulacak bir şey yok. Taziyemiz var. Bizi arayıp rahatsız etmeyin” dedi. Şikayetçi olmayacaklarını söyleyen Dakak “Yapılacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.
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