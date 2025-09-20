Kadıköy’de siyasi tutuklular için özgürlük çağrısı: 'Hepimizin özgürlüğü, siyasi tutsakların özgürlüğüyle mümkündür!'

Kadıköy CHP İlçe Başkanlığı’nın çağrısıyla düzenlenen eylemde, siyasi tutukluların serbest bırakılması talebi bir kez daha güçlü şekilde dile getirildi.

Kadıköy Süreyya Operası önünde yapılan eyleme çok sayıda demokratik kitle örgütü ve yurttaş destek verdi. Sloganlar ve alkışlarla siyasi tutuklulara özgürlük çağrısının yükseltildiği eylemde, CHP Kadıköy İlçe Başkanlı Ali Narin’in CHP Kadıköy İlçe Örgütü adına yaptığı 30. ve son basın açıklaması okundu.

Ali Narin açıklamasında “Hepimizin özgürlüğü, siyasi tutsakların özgürlüğüyle mümkündür!” sözleriyle eyleme damgasını vurdu.

"CHP'Yİ DURDURMAK İÇİN YARGI SOPASI KULLANILDI"

Ali Narin açıklamasında, Gezi tutukluları başta olmak üzere Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve CHP’li belediye başkanlarının hukuksuz biçimde cezalandırıldığını hatırlatarak, “Bu yalnızca CHP’nin değil, demokrasiye inanan herkesin meselesidir” dedi.

Konuşmasında, CHP’li belediyelere ve yöneticilere yönelik tutuklamalara, kayyum atamalarına ve parti içi sürece müdahalelere dikkat çeken Narin, “Bu baskıların tek amacı CHP’yi yolundan çevirmek, halkın iktidar talebini bastırmaktır” dedi.

'İMAMOĞLU' VE 'ÖZGÜR ÖZEL' VURGUSU

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Silivri zindanlarında yaptığı tarihi savunmaların”, demokrasi tarihinin onur sayfalarına yazıldığı ifade edilirken; Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde CHP’nin iktidara yürüdüğü vurgulandı.

"KAYYUMLAR GİDECEK BİZ KALACAĞIZ"

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Narin konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak, Özgür Özel önderliğinde CHP iktidar olacak! Kayyumlar gidecek, biz kalacağız! Siyasi tutsaklar özgür kalana dek mücadeleyi sürdüreceğiz!”