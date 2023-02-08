Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi ismini astı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:05

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 10:08

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu kentlere iş makinelerinin yanı sıra personel desteği sağlayan Bodrum Belediyesi bir yandan hem kendi imkanları, hem de yurttaşların yardımlarından oluşan yardım TIR'ını yola çıkardı.

Ancak Muğla Valiliği, aracın üzerindeki "Bodrum Belediyesi deprem ve yardım aracı" yazılı pankartı "Muğla Valiliği" yazılı pankartla kapattı.

Olaya dair görüntüleri CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediye meclis üyesi Nadir Ataman paylaştı.

Ataman duruma "Asıl amaç yardımı ulaştırmak, yazan isim önemli olmamalı!!! Yazık" diyerek tepki gösterdi.