Deprem yardım kolisinden çıkan 'not' ağlattı: 'Geçen hafta biriktirdiğim harçlıkla...'
10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından, yurttaşlar kendi imkânlarıyla bölgeye koli koli yardım göndermeye devam ediyor. Son olarak Kırklarelili 7 yaşındaki Eylül'ün yardım kolisinden çıkan notu ise duygulandırdı...
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 5 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.
Depremin ardından Kırklareli'nden yardım kampanyasına destekler de artarak sürüyor.
AĞLATAN NOT
Yedi yaşındaki Eylül Gargil de ailesinin gönderdiği yardımların içerisine geçen hafta harçlıklarıyla aldığı kol saatini ve yazdığı notu da koyarak destek verdi.
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