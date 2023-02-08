Deprem yardım kolisinden çıkan 'not' ağlattı: 'Geçen hafta biriktirdiğim harçlıkla...'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 09:49

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:09

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 5 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

Depremin ardından Kırklareli'nden yardım kampanyasına destekler de artarak sürüyor.

AĞLATAN NOT

Yedi yaşındaki Eylül Gargil de ailesinin gönderdiği yardımların içerisine geçen hafta harçlıklarıyla aldığı kol saatini ve yazdığı notu da koyarak destek verdi.