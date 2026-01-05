Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AKP'ye katılıyor

Demokrasi ve Atılım Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun partisinden istifa ettiği öğrenildi.
Karatutlu'nun AKP'ye katılımı, çarşamba günü AKP Grup Toplantısı'nda üyelik rozetinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmasıyla ilan edilecek.
İktidara yakın A Haber'e konuşan Karatutlu, kararını "Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmam gerektiğini düşündüğüm için AK Parti'ye katılıyorum" diyerek açıkladı.
Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.
Karatutlu'nun katılımıyla da AKP'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.