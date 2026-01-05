Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AKP'ye katılıyor

5.01.2026 11:46:00
Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti. Karatutlu'nun AKP saflarına katılacağı öğrenildi.

Demokrasi ve Atılım Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Karatutlu'nun AKP'ye katılımı, çarşamba günü AKP Grup Toplantısı'nda üyelik rozetinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmasıyla ilan edilecek.

İktidara yakın A Haber'e konuşan Karatutlu, kararını "Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmam gerektiğini düşündüğüm için AK Parti'ye katılıyorum" diyerek açıkladı. 

Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.

Karatutlu'nun katılımıyla da AKP'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Deva Partisi

