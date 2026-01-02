CHP'den istifa eden milletvekili Hasan Ufuk Çakır AKP'ye katılıyor

9 Aralık 2025'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AKP'ye katılacağı iddiaları doğrulandı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Hasan Ufuk Çakır için "Uzunca süredir genel itibariyle çok büyük hoşgörü gösterdi genel başkanımız. Ama bazı şeylerin sınırı var o sınır geçildikten sonra o milletvekilimiz ihraç talebiyle PM'ye sevk edildi" demişti.

Çakır, Parti Meclisi’nin kararı üzerine kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilecekken partiden istifa ettiğini duyurmuştu. Çakır ''Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" demişti.

'MİLLETİMİN KARARI' DEDİ

Bir süre "Bağımsız Milletvekili" olarak yoluna devam eden Çakır'ın bundan sonra siyasi yaşamını AKP saflarında sürdüreceği öğrenildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, konuyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iddialar üzerine ulaştığı Çakır'ın “Haberler doğru. Milletimin kararı bu yönde. Tüm köyleri tek tek gezdim. ‘Bu oyları senin için CHP’ye biz verdik. Sana iftira atanlarla değil bizle beraber olacaksın hizmet etmeye devam edeceksin’ denildi. Ben de milletimin dediğini yapıyorum” açıklaması yaptığını duyurdu.

Çakır'ın yeni partisine katılımının 7 Ocak Çarşamba günü AKP Grup Toplantısı'nda ilan edilmesi bekleniyor.