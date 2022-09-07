Kamu malları haraç mezat

07 Eylül 2022 Çarşamba, 02:00

Kamu arazileri özelleştirme ihalelerinde düşük fiyatlarla satılıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) onayladığı satışlara göre, Ankara Yenimahalle Susuz’da mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların dördünü ihalede en yüksek teklifi veren Mirsam Gayrimenkul aldı. 4 bin 484 metrekare taşınmaz 7 milyon TL’ye, 3 bin metrekare taşınmaz 5 milyon 750 bin TL’ye, 3 bin 740 metrekare taşınmaz 5 milyon 350 bin TL’ye, 2 bin 523 metrekare taşınmaz da 3 milyon 150 bin TL’ye satıldı.

Ankara Yenimahalle Susuz’daki 3 bin 575 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz da 5 milyon 250 bin TL’ye AVY Gayrimenkul’e satıldı. Kütahya’daki taşınmaz da 3.5 milyon TL’ye Karcan Gübre’nin oldu. Afyonkarahisar’da Türkiye Şeker Fabrikaları’na kayıtlı Emirdağ Toklucak Köyü’ndeki 40 bin metrekare taşınmaz ise sadece 920 bin TL’ye satıldı. ÖİB, Çeşme, Kütahya ve İstanbul’da yeni satışları ise 27-28 Eylül’de yapacak.

