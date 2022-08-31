Kalamış Yelken ve Spor Kulübü Derneği ‘özelleştirme kararı’ için dava açtı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Milli Emlak tarafından tahsis edilen ve 26 yıldır faaliyet gösterdikleri yerlerinin 20 yıllık kullanım hakkı dolan Kalamış Yelken ve Spor Kulübü Derneği, altı yıl önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvurarak kullanım hakkını yenilemek istedi. Kulübün altı yıldır bekleyen talebini Milli Emlak Genel Müdürlüğü geçen aylarda reddetti. Alanda sadece sportif faailyetlerde bulunduklarını söyleyen Kalamış Yelken ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Münire Esin Domaniç, cumhurbaşkanının verdiği özelleştirme kararının iptali için yargıya başvurdu.

"70 YILLIK KULÜBÜZ"

1954’te kurulan ve halen sportif faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Kalamış Yelken ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Domaniç, “Kalamış’taki kulüp binamızın önüne marina yapıldı, denizsiz kalındı. Mücadelemiz sonrası bize Fenerbahçe Burnu’nda 3 bin 311 metrekarelik bir yer verildi. Bu yerde yeniden yapılanarak sportif faaliyetlerimize çok zor şartlarda başladık. Fenerbahçe’deki yerimizi ise 1998’den beri kullanıyoruz. Güzel gidiyordu ancak 20 yıllık kullanım hakkımız sona erdi. Talebimize karşın yenilemeye yanaşmadılar. Biz de dedik ki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredin, sonra bize tahsis edin. Çünkü bu tamamen sportif bir kulüp, başka bir amacı yok. Bunu da kabul etmediler. Daha sonra da bize “işgalci” diyerek 1 milyon 711 bin lira ceza kestiler. Tarım il Müdürlüğü, bizim yerimizi Fenerbahçe’deki Fahri Korutürk Marinası’nın içinde bulunan balıkçı kooperatifine verdi. Balıkçı kooperatifinden birileri derneğimize gelerek “Burası artık bizim, biz burayı kiraladık, çıkın dediler.” Tek amacı spor faaliyetleri olan bize verilmeyen yer, balıkçı kooperatifine veriliyor. 70 yıllık kulübün denizle bağlantısı kesiliyor. Kulübü yok etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

"DAVA AÇTIK"

“Özelleştirme kararının iptali için dava açtık” diyen Domaniç şunları söyledi:

Yanımız İstanbul Yelken Kulübü, onun yanı Fenerbahçe Yelken Kulübü, onun yanı Galatasaray Yelken Külübü. Biz yan yana dizilmiş yelken kulüpleriyiz. Amaçları bizi buradan göndermek. Fahri Korutürk Marinası’ndan balıkçıları çıkararak orayı çöpsüz üzüm yapmaya çalışıyorlar.