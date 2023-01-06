Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na olay benzetme: Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Millet İttifakı’nın sembolü Altılı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur. Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray’dır. Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır” açıklamasını yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Millet İttifakı'nın sembolü Altılı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise 'tekli koltuk'tur" ifadelerini kullandı.
"Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır" diyen Karamolloğlu şunları kaydetti:
“Millet İttifakı’nın sembolü Altılı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur. Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray’dır. Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır.
Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir.
Masa; birlik ve beraberlik, dayanışma ve paylaşma, istişare, samimi sohbet ve buluşmak için adil bir zemindir. Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir.
Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir
Masa; birlik ve beraberlik, dayanışma ve paylaşma, istişare, samimi sohbet ve buluşmak için adil bir zemindir. Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir."
Millet İttifakı’nın sembolü 6’lı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise “tekli koltuk”tur.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 6, 2023
Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray’dır.
Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır.
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