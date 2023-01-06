Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na olay benzetme: Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır

06 Ocak 2023 Cuma, 20:19

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Millet İttifakı'nın sembolü Altılı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise 'tekli koltuk'tur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır" diyen Karamolloğlu şunları kaydetti:

“Millet İttifakı’nın sembolü Altılı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur. Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray’dır. Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır.

Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir.

Masa; birlik ve beraberlik, dayanışma ve paylaşma, istişare, samimi sohbet ve buluşmak için adil bir zemindir. Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir.

Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir

Masa; birlik ve beraberlik, dayanışma ve paylaşma, istişare, samimi sohbet ve buluşmak için adil bir zemindir. Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir."