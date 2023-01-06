AKP'li Dağ'dan altılı masaya: Sivil darbe hazırlığı

06 Ocak 2023 Cuma, 13:28

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda altılı masanın yönetim modeline ilişkin, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun Genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" demişti.

Davutoğlu'nun bu sözleri üzerine AKP yönetiminden altılı masadan "darbe" ithamı geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Milletin seçmediği kişilerin seçilmiş bir cumhurbaşkanını etkisiz kılması bir darbedir" ifadesini kullandı.

"Belli ki altılı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor" ifadesini kullanan Dağ, "Yüzde 50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'mızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Dağ, "Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir 'sivil darbe hazırlığının' itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin seçilmiş bir cumhurbaşkanını etkisiz kılması bir darbedir" ifadelerini kullandı.