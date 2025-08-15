Kars'ta hayvan barınağı skandalı... DEM Parti'den açıklama: 'Birçok hayvan aç, hasta ve susuz!'

DEM Parti Kars İl Eşbaşkanı Ramazan Erkmen ve DEM Partili belediye meclis üyeleri, barınak çalışanları tarafından köpeklere işkence yapılan Belediyeye ait Kars Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kars DEM Parti İl Eşbaşkanı Ramazan, Belediye meclis üyeleri Şevin Tut, Mustafa Özyağcı, Mehmet Yurulli ve Fırat Kaya, düzenlenen basın açıklamasında, hayvanlara uygulanan eziyeti kınadı.

Kars Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özyağcı, basın açıklamasında Kars Belediyesi'ne ait Kars Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, kamuoyunda bir haftadan beridir vicdanları zedeleyen ve insanlık dışı olayların yaşandığını söyledi.

''Yaşanan vahşete tepkilerin her geçen gün arttığını'' kaydeden Özyağcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere kamuoyunda bir haftadan beridir vicdanları zedeleyen ve insanlık dışı bir olay yaşandı. Kars Belediyesi'ne bağlı sokak hayvanları barınağında yaşanan işkence ve zulümleri kimsenin sessiz kalmaması gerektiği bir kez daha burada dile getiriyoruz. Bizlerle birlikte yaşayan ve sadece onlarla merhamet etmemizin dışında bizlerden bir beklentileri olmayan can dostlarımız, bazen kendini bilmez ve vicdan yoksunu insani değerler taşımayanlar tarafından işkence edilip dövülüyor. Can dostlarımıza yapılan vahşet bu görüntülerde de açıkça ortadadır. Burada kimin sorumlu olduğunu bilinmektedir. Konunun Türkiye kamuoyunda yapılan gerek sosyal medya paylaşımları, gerekse görsel ve yazılı haberler sonrası ciddi anlamda tepki gösterilmiştir."

"BİRÇOK HAYVAN ŞUANDA AÇ, HASTA VE SUSUZ"

"Kars Belediyesi Başkanı cılız, kabul edilemez, inandırıcı ve samimi olmayan bir açıklama yapmıştır. Bizler DEM Parti Belediye Meclis Üyeleri olarak, sokak hayvanı sorununu mecliste defalarca dile getirdik. Buna rağmen yetkililer yalanlamalarla üzerini kapatmaya çalıştılar. Biz bir kez daha soruyoruz. Burada kaç tane hayvan var? Barınakta bulunan hayvanlara kısırlaştırma ve aşılama yapılıyor mu? Kulaklarına çip takılıyor mu? Kimlikleri var mıdır? Hasta hayvan sayıları biliyor mu? Burada personel eksikliği var. Birçok hayvan şuanda aç, hasta ve susuz. Can dostlarımıza yardımlarımızı sürdüreceğiz."