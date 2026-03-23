Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı: Özgür Özel ve Bahçeli cenaze töreninde bir araya geldi

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında olduğu siyasetçiler ile sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Törende, şehitlerin aileleri ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

ÖZEL VE BAHÇELİ BİR ARAYA GELDİ

Cenaze töreninde CHP lideri Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli de bir araya geldi.

İki liderin tokalaştığı anlar kameraya yansıdı.

İşte o görüntüler: