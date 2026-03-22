Katar'daki helikopter faciasında 3 Türk personel şehit oldu: Erdoğan'dan ilk açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğrayarak denize düştüğünü, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin şehit olduğunu açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Katar’da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.

Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun."