Kavgasız ama gergin: CHP’deki kritik PM toplantısı 12 saat sürdü, tüm tartışmalar masaya yatırıldı

Yayınlanma: 25.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 04:00

12 saat süren PM toplantısı, partinin yakın tarihinin “en uzun toplantılarından biri” oldu. İlk gerilim, toplantının başında yaşandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın sunumunun ardından soru gelmemesi üzerine Kılıçdaroğlu’nun “Galiba ekonomi sizi ilgilendirmiyor” dediği öğrenildi.



'ÖZEL SESSİZ KALDI'

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Zoom toplantısına” ilişkin “etik olmadığını” yineledi. Buna gerekçe olarak da “toplantıda yer alan, aynı zamanda MYK’nin doğal üyesi olan Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ı gösterdi ve bu isimlerin mevcut makamlarına işaret etti”. Günaydın’ın, toplantıyı savunduğu, Özel’in ise sessiz kaldığı belirtildi. Öte yandan İmamoğlu’na yakın isimlerden biri olduğu belirtilen Turan Aydoğan’ın, çevrimiçi toplantıda konuşulan “imza toplama sürecinden haberinin olmadığını söylediği” iddia edildi.

'DEĞİŞİM İRADESİ'

Toplantının gündem maddelerinden biri de mahalle delegeleri seçimi devam ederken Genel Merkez tarafından görevlerinden alınan Muş, Ağrı, Mardin, Kayseri il başkanları ile İstanbul Beykoz ilçe başkanı ve bu il ve ilçelerin yönetimlerinin, bu karara itirazları oldu. İtirazlara ilişkin oylamada 3’te 2 çoğunluk sağlanamasa da oylamaların “kafa kafaya” olması, muhalifler tarafından “Güçlü bir değişim iradesi oluştu” şeklinde yorumlandı. Oylamaya değinen isimler, kurultayın ertelenmesi ihtimalinin ortadan kalktığına işaret ederek “Bu koşullarda ekim sonu, kasım başı kurultay kaçınılmaz” değerlendirmesi yaptı.

Toplantının ikili tartışmalar olsa da “kavga şekline dönüşmeyen bir gerginlikle geçtiği” belirtildi. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile “gizli protokol yapıldığını kabul ettiği ancak içeriğine değinmediği” iddia edildi. Bazı PM üyeleri duruma tepki gösterdi.

