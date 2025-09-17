Kayyum Gürsel Tekin'den bir 'yoruma kapalı' paylaşım daha: 'Ben sadece sessizce oturuyordum...'

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden almış ve Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan beş kişilik heyeti CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.

Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul il binasına girmiş, CHP yönetimi ise il binasını kapatarak, binanın Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak tahsis edildiğini duyurmuştu.

O günden bu yana Sarıyer'deki eski il binası gelip giden Tekin, bir taraftan sosyal medyasını da "yorumlara kapadı."

Tekin'den bugün bir "yoruma kapalı" paylaşım daha geldi.

"KORKMAYIN, TELAŞLANMAYIN..."

X hesabından bir paylaşım yapan kayyum Tekin, "Ben sadece sessizce oturuyordum… sonra birden herkes bana döndü. Korkmayın, telaşlanmayın. Ne yaptığınızı bilmez misiniz?" ifadelerini kullandı.