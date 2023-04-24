Kemal Kılıçdaroğlu: İki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız

Yayınlanma: 24.04.2023 - 19:35

Güncelleme: 24.04.2023 - 21:02

Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaşla birlikte bugün Uşak’ta düzenlenen Millet Buluşması’nda yurttaşlara seslendi. “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” sloganıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, “O benim elimde değil, o sizin elinizde. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız ve Türkiye’de yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Söz mü?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İktidara geldiğimizde bütün işçiler kadroda çalışacak ve güven içinde olacak. 2015'ten itibaren emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında asgari ücret kadar birer ikramiye verilmesini savundum. Önce itiraz ettiler 'para yok' dediler, sonra biraz verdiler. Ama benim öngördüğüm rakamı vermiyorlar. 'Asgari ücret kadar vereceksiniz' dedim. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda bütün emekliler bankaya gidecekler 15 bin lirayı görecekler. Yatan parayı görecekler. Koro halinde bağırdılar 'parayı nereden bulacaksın', sen 5'li çeteye para bulacaksın da ben emekliye mi para bulamayacağım.

Emeklinin, işçinin, memurun, sanayicinin, kim üretiyorsa, alın teri döküyorsa ona her türlü desteği vereceğiz. Bay Kemal'in saray merakı yok. Bay Kemal gidecek mütevazı cumhurbaşkanı gibi Çankaya Köşkü'nde oturacak. Mustafa Kemal'in koltuğuna gideceğiz ve Mustafa Kemal'in ideelallerin gerçekleştirmek için çalışacağız. Hiç kimsenin kökenini sorgulamayacağız. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz. Bir çocuk gece yatağa aç giriyorsa 85 milyon aç demektir.

TANK PALET FABRİKASI...

İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Onlar ne yaptılar Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bay Kemal Süleyman Şah'ı vatan toprağına yerleştirecek, bayrağımızı dikecek ve herkes saygı duyacak. Tank Palet Fabrikasını Katarlılara sattılar değil mi? 1 hafta içinde o Tank Palet Fabrikası'nı alıp, yeniden ordumuza teslim edeceğim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar hiçbur Cumhurbaşkanı hakaret ettiği ülkeye sonra dilenmek için gitmemiştir. Böyle bir şey bizim tarihimizde yoktur. Bizim itibarımız vardır. Biz milli kurtuluş savaşı veren bir gelenekten geliyoruz.

'MUSTAFA KEMAL'İN GELENEĞİNDEN GELİYORUZ'

Biz aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olan ülkeyiz. Bay Kemal bu ülkenin bayrağımızın, vatanımızın itibarını her ortamda koruyacak asla ve asla egemen güçlerin karşısında diz çökmeyecektir. Kuzey Irak'ta askerimizin başına çuval geçirildiğinde nota vermekten korkan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamaz. Biz Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz. Mustafa Kemal'in ilkelerinin ne olduğunu bilen gelenekten geliyoruz.

Siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Eşimin yüzüğüne kadar koydum. Herkes beni bilmeli, tanımalı diye. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi Trump'ın telefonda 'Beni kızdırma senin mal varlığını araştırırım' dedi zaman 'araştırmazsanız namerdi' demediği zaman oraya gebe demektir. Biz 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Hepimiz gururla yukarıya bakacağız, bayrağımıza, semalarımıza, uçaklarımıza bakacağız.

Yarın gelecekler savunma sanayini bitirecekler, İHA'ları sonlandıracaklar diyorlar. Yok niye yapalım. Milli savunma sistemleri bunlarla mı başladı? Savunma sanayi milli bir meseledir; bir partinin meselesi değildir. Türkiye savunma sanayinde ne kadar güçlü olursa, o kadar masaya oturduğu zaman gücünü gösteren bir devlet konumuna gelir. Savunma sanayi milli meseledir. Milli mesele sıcak siyasetin konusu olmaz. Hangi görüşten olursan ol, savunma sanayini desteklemek zorundasın. Destekliyorum deyip, Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara vermeyeceksin.

Asla kavga etmeyeceğiz, ayrışmayacağız, beraber olacağız, birlikte olacağız. İktidar halkın iktidarı olacak, sarayın değil. Cumhuriyetin 100. yılında bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmeni atayacağız. 100 bin öğretmeniz köylerde Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmen ile öğrenciyi buluşturacağız. Kesinlikle beraber olacağız, birlikte olacağız. Hiçbirimizin bireysel beklentisi yok. Ortak beklenti huzurlu, güçlü bir ülkeyi yeniden inşa etmek.

EKONOMİ VAATLERİ...

Et, canlı hayvan, arpa, mercimek dışarıdan geliyor. Yem, gübre dışarıdan geliyor. Cennet gibi ülkemiz var. Bunların hepsini üretebiliriz. Çiftçiyle toprağı barıştıracağız. Kırmızı mazotu, ucuz mazotu, KDV'siz ÖTV'siz mazotu vereceğiz. Kadınlara sesleniyorm, aile destekleri sigortasıyla geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün hanelere destek vereceğiz, sizin banka hesabınıza para yatacak. Bazı hanım kardeşlerim dediler ki, 'bize altın hesabı açabilir misiniz' diye. Evet onlara da söz verdim, nakit para olmasa size altın hesabı da açarız, bunun da sözünü veriyorum. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye. Elektriğin, suyun, doğalgazın kesildiği bir Türkiye istemiyorum.

Kimse keyfinden elektrik parasını ben ödemiyorum demez. Sosyal devlet sizin yanınızda olacak. Devlet kadınların da garantörü pozisyonunda olacak. Bu sorunu el birliğiyle çözeceğiz. İlk çıkaracağımız kanundan birisi Aile Destekleri Sigortası olacak. Bir toplumun temeli ailedir. Bu ülkede uyuşturucu baronlarının yaşamaması için, uyuşturucu baronlarıyla mücadeleyi sonuna kadar yapacağım. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğraflar çektiriyorlar. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar. Uyuşturucu baronların kökünü kazıyacağım bu ülkede.

'SURİYELİLERİ 2 YIL İÇİNDE KENDİ TOPRAKLARINA GÖNDERECEĞİM'

Uyuşturucu baronlarını Türkiye Cumhuriyeti topraklarında asla ve asla yaşatmayacağım. 5'li çeteler seferber oldular. Kılıçdaroğlu'nu nasıl seçtirmeyiz diye. Sizin feriştahınız gelse Bay Kemal sizden korkar mı? Sizden çekinir mi? Bizim verilmeyecek hesabımız yok ki kardeşim. Beraber Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Hiç endişe etmeyin. Suriyeli kardeşlerim için de söyleyeyim; en geç 2 yıl içinde bütün mültecilerini kendi ülkelerine göndereceğim, yerlerini yurtlarını yaparak. Suriye sınırına gittim. Orada söz verdim, yetki vereceksiniz en geç 2 yıl içinde bütün Suriyelileri kendi topraklarına göndereceğim. Suriye yönetimiyle oturup konuşacağız.

'BİZ HALKIN HAKKINI SAVUNACAĞIZ'

Hatay'da nüfus değişti, Kilis'te Suriyelilerin sayısı bizimkilerini geçti. Bütün sorunlarınızı çözeceğiz. Çünkü bizim beklentimiz yok. Platon 2400 yıl önce söylemiş "Ülkeyi yönetenler, ülkeyi yönetirken mal mülk edinirlerse, zenginleşirlerse halkın haklarını değil kendi servetlerini korurlar" demiş. Biz halkın hakkını savunacağız. Yeni bir Türkiye'yi beraber oluşturacağız. Ekrem Başkan ne diyordu? Hiç endişe etmeyin herşey çok güzel olacak."