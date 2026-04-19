Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek'le bir araya geldi

19.04.2026 13:10:00
Haber Merkezi
CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Doğu Perinçek, bir yemekte bir araya geldi. Görüşme için davetin Kılıçdaroğlu'ndan geldiği belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi.

Odatv'nin aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yemekte bir araya geldi.

"MERAK EDECEĞİNİZ BİR ŞEY KONUŞMADIK"

Görüşmeye ilişkin konuşan Perinçek, "entelektüel bir sohbet yaptıklarını" belirterek, "Tarihten konuştuk. Türkiye ve dünyanın gidişatını değerlendirdik" dedi.

"Mutlak butlan konuşuldu mu?" sorusuna Perinçek, "Başka bir partinin iç konularına dahil olmam. Sizlerin merak edeceğiniz bir şey konuşmadık" yanıtını verdi.

