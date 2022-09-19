Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Hoş geldin’ demek yasak, hedef göstermek serbest

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'a gidişini "Kılıçdaroğlu Elazığ'da" afişiyle duyurmak üzere hazırlanan pankartlar engelle karşılaştı.

Zabıta ekipleri Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyaretini duyuran afişleri asılı oldukları yerlerden kaldırdı. halktv.com.tr'de yer alan habere göre şehrin birçok reklam panosuna Kılıçdaroğlu'nun Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında söylediği iddia edilen "Göğsüne madalya takacağım" sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Öte yandan adı yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun milletvekili olduğu Erzurum'daki pankart da kısa süre önce toplatıldı.

"TAŞKESENLİOĞLU İLE İLGİLİ AFİŞ ASMAK YASAK, CHP İLE İLGİLİ PROVOKATİF AFİŞ ASMAK SERBEST"

Gazeteci İsmail Saymaz, Elazığ'da Kılıçdaroğlu'nu ve partisini hedef gösteren afişlerin reklam panolarına asıldığına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Saymaz, paylaşımında "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Elazığ’da. Şehirdeki bilboardlara CHP ve CHP’lilerle ilgili afişler asıldı. Erzurum’da AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili afiş asmak yasak, Elazığ’da CHP ile ilgili provokatif afiş asmak serbest. Elazığ’da bir yandan CHP ve CHP’lilerle ilgili provokatif afişler bilboardlara asılırken, aynı esnada AK Partili belediye Kılıçdaroğlu’nun şehre gelişine ilişkin afişleri indiriyor. AK Parti’nin CHP politikası: Diyarbakır il sınırına varıncaya kadar “Bunlar HDP’li” diye suçla. Gel Diyarbakır’a, “Bunlar Kürt düşmanı” diye suçla" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Elazığ’da.

Şehirdeki bilboardlara CHP ve CHP’lilerle ilgili afişler asıldı.

Erzurum’da AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili afiş asmak yasak, Elazığ’da CHP ile ilgili provokatif afiş asmak serbest. pic.twitter.com/OlpZabNmK8 — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) September 19, 2022

MHP'Lİ IŞIKVER'İN, AFİŞTEKİ SÖZLERİ GÜNLER ÖNCESİNDEN PAYLAŞTIĞI GÖRÜLDÜ

halktv.com.tr'ye konuşan kaynaklar ise söz konusu imzasız afişlerin AKP İl Başkanlığı tarafından asıldığını söyledi.

Öte yandan MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver'in CHP'yi hedef gösteren ve birçok reklam panosuna asılan afişlerin üzerinde yazan sözleri günler öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Işıkver'in paylaşımları şu şekide: