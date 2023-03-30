Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ersin Tatar paylaşımı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’da saldırı girişimine maruz kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.
Saldırıyı kınadığını belirten Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum.”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 30, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Uzlaşma için son saatler
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- 1 TL'ye alıyor, 1040 liraya satıyor
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?