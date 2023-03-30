Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ersin Tatar paylaşımı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 14:22
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ersin Tatar paylaşımı!
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’da saldırı girişimine maruz kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Saldırıyı kınadığını belirten Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum.”


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