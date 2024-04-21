Kepezspor taraftarından protesto: Tutuklanan Kocagöz için ‘adalet’ istediler

Kepezspor taraftarı Ayvalıkgücü maçını, tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyerek izledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 19:39
Kepezspor taraftarından protesto: Tutuklanan Kocagöz için ‘adalet’ istediler
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Kepezspor taraftarı, bugün oynanan Ayvalıkgücü maçında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki gösterdi. Kepezspor taraftarı maçı üzerinde Kocagöz fotoğrafı ile birlikte #MesutKocagözYalnızDeğildir sloganının yer aldığı beyaz tişörtleri giyerek izledi.

Antalya'da yaşanan teleferik kazası sonrası tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e bir destekte futbol taraftarlarından geldi.

Bulunduğu ligde şampiyonluğu garantileyen Kepezspor, bugün Ayvalıkgücü ile Antalya Kepez Hasan Doğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kepezspor takımı, şampiyonluğunu tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e hediye ederken, taraftarlar üzerlerine giydikleri beyaz tişörtlerle maçı izledi.

KOCAGÖZ'ÜN OTURACAĞI KOLTUK BOŞ BIRAKILDI

Taraftarlar üzerinde Başkan Kocagöz'ün fotoğrafı ve #MesutKocagözYalnızDeğildir sloganının bulunduğu tişörtlerle Başkan Kocagöz için 'adalet' talep etti. Maç boyunca “Mesut Kocagöz yalnız değildir” sloganı atılırken, protokol tribününde Başkan Kocagöz'ün oturacağı koltuk boş bırakıldı. Koltuğun üzerine taraftarların üzerine giydiği beyaz tişört bırakıldı.

ANTALYASPOR TARAFTARI KENTİN BİRÇOK YERİNE KOCAGÖZ'ÜN PANKARTINI ASTI

Bugün oynanan Antalyaspor- Hatayspor maçı öncesi Antalyaspor'un en büyük destekçisi 07 Gençlik, tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'in serbest bırakılması için 'Mesut Kocagöz Yalnız Değildir' sloganlarını taşıyan pankartları kentin sokaklarına, üst geçitlere ve stadyumun etrafına asarak destek verdi.

Öte yandan  Antalyaspor- Hatayspor maçı öncesi 07 gençlik Taraftarı Antalya'nın sokaklarını, üst geçitleri, maçın oynanacağı Corendan Airlines Park Antalya Stadyumu etrafını "#Mesut Kocagöz Yalnız Değildir" pankartları astı.


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