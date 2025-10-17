KESK'in yürüyüşü Ankara'da son buldu... KHK'li ihraçlar gazetemize konuştu: 'Bizi işten atıp, açlıkla terbiye etmeye çalıştılar'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen üyeleri için Diyarbakır'dan yürüyüş başlattı.

Yürüyüş planlamasına göre bugün Meclis önünde açıklama yapılacaktı ancak polis buna izin vermedi.

KESK'liler Ankara Kızılay Olgunlar Caddesinde bulunan Madenci Anıtı önünde toplandı. KESK Eş Genel Başkanları burada açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Ayfer Koçak konuştu. Emek, demokrasi ve barış mücadelesi yürüttüklerini söyleyen Koçak, "Demokrasi yoksa o ülkede emeğin değersizleştirdiğini görüyoruz. Bu ülkede barışın gelmesi talebi için yollardaydık. Biz acı günler bitsin derdindeyiz. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da demokrasi rafa kaldırılarak bir barış süreci yürütülemez" dedi.

Koçak "Derdimizi Meclis'e anlatır, çözümü oradan bekleriz. Bugün Ankara'da yürüme şansımız ortadan kaldırıldı. Ankara'da bir sıkı yönetim ilan edilmiş. Demokratik dertlerden bu kadar korkan bir iktidar neyi çözecek?" diye konuştu.

'BARIŞLA İLTİSAKLIYIZ'

Sonrasında konuşan Ahmet Karagöz ise "İhraç ettiğiniz kamu emekçileri, yoksul emekçi ailelerin çocuklarıdır. Tırnaklarıyla kazıyarak aş, iş sahibi oldular. Bize iltisaklısınız diyorlar doğru barışla iltisaklıyız" dedi

'İKTİDAR LEHİNE TUTUM ALMADIĞIMIZ İÇİN İHRAÇ EDİLDİK'

Sonrasında KHK ile görevinden uzaklaştırılan üyeler gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Mesleğinin 37. yılında ihraç edildiğini belirten eğitim emekçisi Hasan Ali Kılıç, "Okulda en sevilen öğretmenlerdendim. 37 yılın sonunda bir gece yarısı, hiçbir gerekçe sunulmadan ihraç edildik. Ne idari ne adli yargılama süreci yaşadık. Siyasi iktidar lehine bir tutum alamadığımız için ihraç edildik. Ülkede yaşanan sorunlara ilişkin ses çıkıyorduk. Bizi; işten atarak, açlıkla terbiye etmeye çalıştılar. İhraç edilince geri adım atıp, biat edeceğimizi düşündüler ama hiçbirimiz sinmedik, bugüne kadar geldik" dedi.

'153 ÇEŞİT HAK İHLALİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

KHK'lı Platformları Birliği Sözcüsü Münir Korkmaz ise, "29 yıllık öğretmenken görevimden ihraç edildim.153 çeşit hak ihlali ile karşı karşıyayız. KHK bir fırsata çevrildi. Toplamda 152 bin ihraç var. OHAL Komisyonu'na 125 bin kişi başvurmuş. İnsan Hakları Derneği raporuna göre 250 bin ihraç var. Bunu dörtle çarpınca 1 milyon kişi ediyor. Barış ve demokratikleşmenin konuşulduğu günlerde bizi engellemeye çalıştılar. Bunu reddediyoruz. Bizi terörist olarak ilan ettiler. Ben hayatım boyunca barış ve demokrasi mücadelesi verdim. Bu tanımlamayı asla kabul etmiyorum. Biz, bu toplumun ötekisi değiliz, yurttaşlarıyız, işimizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.