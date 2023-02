Kılıçdaroğlu 2 Mart'taki kritik görüşme öncesi net konuştu: 'Altılı masanın adayı ilk turda kazanacak'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 14:34

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 14:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderlerinin 'aday' gündemiyle toplanacağı tarih olan 2 Mart öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

YetkinReport’a konuşan CHP lideri, “Tek kişilik hükümet artık yönetemiyor. Devletin iyi yönetilmediğini deprem bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Altılı Masa adayı ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum” diye konuştu.

'UZLAŞMAYLA BELİRLEYECEĞİZ'

Bugün (27 Şubat) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ikili bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, "Altılı masanın dağılacağı söylentileri asılsız, kopma ihtimali yok. Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da Masa uyumlu çalışıyor. Elbette ki zaman zaman masada ya da belli alanlarda birlikte çalışan arkadaşlarımız arasında farklı görüşler dile getiriliyor. Ancak biz uygar insanlar gibi görüşüp, sorunları aşıyoruz. Adayımızı uzlaşmayla belirleyeceğimizi daha önce açıklamıştık" ifadelerini kulandı.

'ADAY, TOPLUMUN HER KESİMİNDEN OY İSTEYECEK'

CHP lideri, HDP ve Kürt seçmen sorusu üzerine de "Altılı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı toplumun her kesiminden, yurdun her bölgesinden, her kimlikten, her inançtan ayırt etmeden oy isteyecektir. Bu da doğal. Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen herkesin de bunu göreceğine inanıyorum. 2 Mart toplantısında bütün bunları görüşme imkanımız olacak" ifadesini kullandı.

'DEPREM HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI'

"Halkın tek kişilik hükümete tepkileri daha deprem felaketinden önce birikmeye başlamıştı" diye CHP lideri, seçimin ilk turda kazanılacağından nasıl emin olduğu sorusu üzerinde şunları sıraladı: