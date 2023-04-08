Kılıçdaroğlu 'beşli çete'nin engellediği reklam filmlerinin üçüncüsünü paylaştı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 21:23

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 21:25

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hazine'den çalınan 418 milyar dolarla ilgili reklam filmleri hazırladıklarını, bu reklamlara yandaş televizyon kanallarının 'beşli çete' emriyle ambargo uyguladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve Hazine’yi soydu. Çalınan para sizin paranız. Evlatlarınız parasını gasbettiler. Ben de bu yandaş şirketler hakkında net konuştum. Bu çeteler benim can düşmanımdır dedim. Onlar bu ülkede yatağa aç giren çocukların hakkını yemiştir dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim, halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle. bu filmler televizyonlarda yayımlanacaktı. Bazı kanallar bunu yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak yasa için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz. Ey çeteler ey halkın gasbedilmiş parasıyla alınmış medyalar ben sizden mi korkacağım. Ben bu mücadelede ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım. Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizle ölümüne mücadele edeceğim. Ben sırtımı milletime yaslıyorum. 418 milyar film serisini birazdan paylaşacağım."

ÜÇÜNCÜ VİDEO DA GELDİ

Kılıçdaroğlu, beşli çetenin engellediği reklam filmlerinden ikisini dün Twitter hesabından yayımlamıştı.

O videolara bir yenisi daha eklendi.

CHP lideri, söz konusu reklam videosunu, "Bay Kemal 418 milyar dolarla ne yapacak? Televizyonlarda yayınlanmayan serimizin 3. filmini paylaşıyorum..." notuyla paylaştı.