Kılıçdaroğlu ile görüşen vekiller Özgür Özel'i bilgilendirdi

CHP Genel Merkezi'nde dün akşam saat 19.30'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç'tan oluşan arabuluculuk heyeti, Almanya heyetiyle yapılacak görüşme öncesinde TBMM'ye gelerek Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan oluşan heyet, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile dün saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Saat 19:30’da CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme öncesi heyet Özel ile telefonla görüştü.