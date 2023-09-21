Kılıçdaroğlu ile Muhittin Böcek görüştü: Gündem yerel seçim!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’de ziyaret etti.
Muhittin Böcek, Kılıçdaroğlu ile yerel seçimlere dair görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “4 yıldır büyük bir aşkla hizmet ettiğim Antalya’m için önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalar üzerine konuştuk. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdim. Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun Antalyalı hemşehrilerime selamları var” dedi.
Başkan Muhittin Böcek, kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içinde Antalya için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Kılıçdaroğlu’na misafirperverliği için de teşekkür etti.
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