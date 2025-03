Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için oy kullandı: Demokrasi mücadelesini her yerde, bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız

Yayınlanma: 23.03.2025 - 13:57

Güncelleme: 23.03.2025 - 13:57

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için sandığa gitti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verdikten sonra basın açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Demokrasinin olmadığı, baskı rejiminin olduğu bir ülkede yaşamak çok zor. Cumhuriyet Halk Partililerin bir görevi var; bu ülkede cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak gibi bir görevi var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel zorunluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok. Dönmek yok. Her türlü düşünceye, kapıyı aralayan sihirli anahtar demokrasidir. Demokrasi, sadece CHP'liler için değil, bu ülkede yaşayan herkes için geçerli bir kavramdır. Demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişinin iki dudağının arasında teslim edilemez. Demokrasi mücadelesi kutsal bir görevdir."