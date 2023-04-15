Kılıçdaroğlu marteniçkasını ağaca bağladı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 23:27

Güncelleme: 15.04.2023 - 23:48

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Edirne'den karayolu ile Bulgaristan'a gitti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra Kırcaali'ye bağlı Yoğurtçular Köyü Mezarlığı'na giderek, hayatını kaybeden Türk soydaşları için dua okudu ve mezarlarına karanfil bıraktı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Bulgaristan Türklerinin direnişinin simgesi Türkan Bebek Anıtı’nı ziyaret etti. Bir Bulgaristan vatandaşı Kılıçdaroğlu’na “Baharlar gelecek, baharlar geldi bile” dedi. Burada, Bulgaristan Türkü çocuklar şiirler okudu. Anıta çelenk bırakan Kılıçdaroğlu, bileğinde bulunan marteniçkayı (Balkan geleneğinde mart ayının sonuna kadar takılan bileklik) da Türkan Bebek Anıtı’nda bulunan ağaca bağladı.