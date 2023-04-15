Kılıçdaroğlu marteniçkasını ağaca bağladı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de; Yoğurtçular Köyü Mezarlığı ile Balkan Türklerinin direnişinin simgesi Türkan Bebek Anıtı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bileğinde bulunan marteniçkayı Türkan Bebek Anıtı’nda bulunan ağaca bağladı.
Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Edirne'den karayolu ile Bulgaristan'a gitti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu daha sonra Kırcaali'ye bağlı Yoğurtçular Köyü Mezarlığı'na giderek, hayatını kaybeden Türk soydaşları için dua okudu ve mezarlarına karanfil bıraktı.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Bulgaristan Türklerinin direnişinin simgesi Türkan Bebek Anıtı’nı ziyaret etti. Bir Bulgaristan vatandaşı Kılıçdaroğlu’na “Baharlar gelecek, baharlar geldi bile” dedi. Burada, Bulgaristan Türkü çocuklar şiirler okudu. Anıta çelenk bırakan Kılıçdaroğlu, bileğinde bulunan marteniçkayı (Balkan geleneğinde mart ayının sonuna kadar takılan bileklik) da Türkan Bebek Anıtı’nda bulunan ağaca bağladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Eskort araçla İstanbul’a döndürüldü'
- AKP'li Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak seçim tahmini
- İmamoğlu: Depremden sonra neredeydiniz diye soracağız...
- Hedef muhafazakâr oyu
- 'Normal bir insan bunu söyleyemez'
- Açık açık provokasyon!
- Eski MHP'li başkanın ölüm nedeni ortaya çıktı!
- İmamın önlenemeyen yükselişi: Sınavsız müdür yaptılar!
- Karabük'te korkunç iddia
- Belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı