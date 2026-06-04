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Kılıçdaroğlu’nun danışmanı görevine ‘geri döndü’: CHP Genel Merkezi’nde ‘bozkurtlu’ fotoğraf ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı görevine ‘geri döndü’: CHP Genel Merkezi’nde ‘bozkurtlu’ fotoğraf ortaya çıktı

4.06.2026 19:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu’nun danışmanı görevine ‘geri döndü’: CHP Genel Merkezi’nde ‘bozkurtlu’ fotoğraf ortaya çıktı

Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP’nin yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ramazan Kubat, görevine ‘geri döndü’. Daha önce MHP’de siyaset yapan Kubat, butlan kararından sonra CHP Genel Merkezi’nde ‘bozkurtlu’ bir fotoğraf verdi.

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Tartışmalı ‘mutlak butlan’ kararının ardından Kemal Kılıdaroğlu'nun ekibi görevlerine ‘geri döndü’, ofislerine yerleşti. 

2022’de MHP’den CHP’ye geçen ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan Ramazan Kubat, misafirlerini kabul etti. Kubat'ı ziyaret edenler MHP ile özdeşleşmiş olan ‘bozkurt’ işaretini yaptı.

Kubat'ın karşısında eski emniyet müdürü olan Ayhan Akgül de yer aldı.

CHP’Lİ İSİMDEN TEPKİ

Akgül, butlandan iki sonra çekildiğini belirttiği fotoğrafı paylaştıktan sonra CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Özyıl Yıldırım, sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Genel Merkez 12.katın durumu. Paylaşımı yapan eski emniyet müdürü ve(yazar)!Ayhan Akgül bire bir tanışmışlığım var rahmetli arkadaşım Koray vesilesi ile.Arkadaki gri ceketli yeni Çankaya İlçe Üyesi.Çankırı Üni. rektör sekreteri emekli yine sağ cenahtan ayrıca yargılanmış geçmişte"

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