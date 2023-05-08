Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alan provokatif pankartla ilgili itiraza ret kararı!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 11:15

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:21

MHP'nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları, Kayseri'de il binasına Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef alan provokatif bir pankart astı.

Bir bölümünde Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirilip “Dikkat! Attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın”, diğer bölümünde de Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilip “Bazıları iki yüzlüdür” ifadeleri kullanılan pankartın kaldırılması için CHP tarafından başvuruda bulunuldu.

Ancak Melikgazi İlçe Seçim Kurulu başvurusu reddedildi. Kurul kararında "seçim kurullarının görevleri arasında siyasi ilanın içeriği konusunda bir değerlendirme yetkisi bulunmadığı, açıkça kişilere ve kurumlara yönelik suç unsuru teşkil eden söz, yazı ve fotoğraflar olması halinde bu hususun adli mercilerce değerlendirilmesi" gerektiği ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 60. Maddesi'nde yer alan "Siyasi partiler ve adaylar, seçim bürolarına, seçim başlangıç tarihinden itibaren, seçim propaganda süresinin sona erdiği tarihe kadar, parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemeleri asabilir veya yapıştırabilirler. Siyasi Partiler genel merkez, il, ilçe ve belde binalarına sayılan malzemeleri her zaman asabilirler veya yapıştırabilirler" hükmü göz önüne alındığında şikayete konu pankartın kaldırılması talebinin reddine karar verildiği belirtildi.

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ile Akşener'i hedef alan skandal pankart, geçen hafta da İstanbul'da Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya iple asılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu duruma tepki göstererek “İftira, yalan ve çaresizlik kokan pankartlarla ilgili kaldırtma kararımızı aldık. Şimdi sıra bunu yapanların hukuk karşısında cezalandırılmasına geldi. Kötülerle ve yargı kararını uygulama konusunda çekimser olanlarla(olursa) beylik laflar ya da atarlanarak değil fikri takip sonrası hukuk önünde hesaplaşmamıza Az kaldı. Sana söz” ifadelerini kullanmıştı.