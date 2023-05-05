AKP damgalı oy pusulası için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan karar

Yayınlanma: 05.05.2023 - 21:20

Güncelleme: 05.05.2023 - 21:20

14 mayıs seçimleri için Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen, açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, AKP adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ortaya çıkardığı olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

AKP'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

YSK AKP Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biz de bu işin takipçisiyiz , nasıl olduğunun ortaya çıkartılmasını herkesten çok biz istiyoruz. Ayrıca bu oy pusulasının bu şekilde olduğunu ilk bulan ve tespit eden AK Parti sandık kurulu üyemiz Emine Delialioğlu olup kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

