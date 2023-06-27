Kılıçdaroğlu'ndan 'Çetin Doğan' tepkisi: Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın cezaevinde mide kanaması geçirmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Doğan'ın eşi Nilgün Doğan ile görüştüğünü kaydeden ve sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığını kaydeden CHP lideri, "83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir" ifadelerini kullandı.
FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından iddianamesi yazılan 28 Şubat davasında, 678 gündür cezaevinde bulunan ve yaş ortalaması 80 olan beş komutanın durumu her geçen gün daha tehlikeli bir hal alıyor.
Tutuklu komutanlar hastaneler tarafından da raporlanmış birçok sağlık sorunu ile mücadele ederken Çetin Doğan yeni bir mide kanaması geçirdi. Doğan’ın geçen hafta çıkan kritik eşikteki tahlil sonuçlarına rağmen hastanenin herhangi bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Yaşanan duruma çok sayıda tepki gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın saygıdeğer eşi Nilgün Hanım ile görüştüm. Çetin Bey’in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? Neden ısrarla cezaevinde, tek kişilik hücrede tutulur? Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!"
Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın saygıdeğer eşi Nilgün Hanım ile görüştüm. Çetin Bey’in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. 83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? Neden ısrarla cezaevinde, tek kişilik hücrede tutulur? Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 27, 2023
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