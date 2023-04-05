Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kendisine teklifte bulunduk, biz üzerimize düşeni yaptık

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 21:17

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 22:11

Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünü yaptığı 'Olaylar ve Görüşler' programına konuk oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile yapılan görüşmeye ve teklif yapılıp yapılmadığı ile ilgili soruya, "Buluşmada değil fakat öncesi ve sonrasında Muharrem İnce'ye teklif yapıldı. Biz üzerimize düşeni yaptık, karşı tarafı suçlamak istemem" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun söyleşisinden öne çıkanlar şöyle:

"Çok önemli bir seçim. Türkiye, içine düştüğü bu durumdan kurtulması lazım. Biz 6 lider bu anlayışla yola çıktık, çalışıyoruz. Ortak metni hazırladık, eğitimden sağlığa yaklaşık 2 bine yakın madde açıkladık. Cumhur İttifakı açıklamadı. Kamuoyu neden onları eleştirmiyor? Önümüzdeki 5 yılda Türkiye için ne yapacaklar? Türkiye'yi bu çıkmazdan nasıl kurtaracaklar? Teslimiyet, siyaset değildir. Sizin taraftarlarınız var size oy verecekler. Siz önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanı olarak ne yapılacak, bakanlar neler yapacak, yeni bakanlıklar, üniversiteler, tarımda, bilimde neler yapılacak...

'DEPREMZEDELER İÇİN ÇADIR'

Bunlar hiçbir şey yapmadılar. Çadır dağıttılar, konteyner dağıttılar onu da yarım yamalak. Bütün bölgeyi bütünlük içinde ele alacağız. Orayı onaracağız. Bölgeyi önemli bir üretim üssü haline getireceğiz. Konutlar depreme dayanaklı olacak. Yapılacak evlerin tüm malzemeleri burada üretilecek. Bu bölge istihdam ve üretim merkezi olacak.

'SOĞAN'IN TANESİ 7-10 LİRA OLMUŞ'

Bütün seçenekler düşünülüyor. Genel başkan yardımcılarımız ve diğer partinin ekibi her seçenek üzerinde duruyor. Anketler diğer liderlerin de önünde var. Çalışma yapıyoruz. Az kaldı, 1-2 gün içinde biraz daha netleşecek. Biz diğer partilerin konumuna bakıp kendimize politika oluşturmuyoruz. Biz cumhurbaşkanlığını kazanacağız, iktidara geleceğiz. 1 yıl içinde rahat nefes alır hale getireceğiz, 3 ay içinde vize problemlerini çözeceğiz. Avrupa'ya vizesiz gidilecek. Vizeyi kaldıracağız. Cumhur İttifakı bu saatten sonra ne yapacak bu memlekete, batırdı. Soğanın tanesi olmuş 7 lira 10 lira.

'BU DÜZEN YIKIM GETİRİR'

Benim bir hatam varsa eleştiri olacaktır. Aynı hatayı yapmamaya özen göstereceğim. Erdoğan eleştiriye edemiyorsa bu düzen olmaz, bu düzen yıkım getirir. Avrupa Birliği'nin ön gördüğü tüm demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Telefonla konuşurken 'acaba biri bizi dinliyor mu?' Dinlediklerini ben çok iyi biliyorum. Dinlemezseniz namersiniz!

PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK

Oturup çalışacağız. Uygar insanlar gibi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Gerekçelerini ifade ediyoruz. Kurmaylarımız kendi aralarında konuşuyor sonra biz genel başkanlar konuşuyoruz. Parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız, cumhurbaşkanlığını da kazanacağız. 1-2 gün içinde tüm sonuçlar netleşecek. Ben 5 lider adına konuşma yetkisine de sahip değilim. Onların da itirazı olur saygı duymamız lazım.

SEÇİMLE İLGİLİ İDDİALI AÇIKLAMA

CHP olarak hedefimiz doğal olarak birinci parti olmak. Bunun için de çalışıyoruz. Diğer partiler de mücadele ediyor. Cumhurbaşkanlığını da açık farkla almak istiyoruz. Birinci parti olacağız inşallah.

'AFAD'IN NE YAPTIĞINI DEPREMDE GÖRDÜK'

Çadırda yapacaktık, izin vermediler. Meydanda yaptık. AFAD mesaj atmış, fırtına olacak diye, bacalar yıkılacak çatılar uçacak diye. Yani sokağa çıkmayın diye bir anlamda AFAD bunu neden yapar bilmiyorum. Meteorolojinin görevi bu. AFAD her alana girmeye söz sahibi olmaya başladı. AFAD'ın ne yaptığını depremde gördük zaten. Çalışanlarına bir şey demiyorum.

'TÜRKİYE'DE DEĞİŞİM VAR'

Halkla iyi bir diyalog kuruyoruz. Önümüzdeki seçimlerde göreceksiniz. Trabzon'da da Kayseri'de de değişim başladı. Türkiye'nin her tarafında bir değişim var. Şunu kabul ediyorum, herkes bize mi gelecek? Bunlar bunu yapabilir mi diye... Biz neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Halkımdan şunu istiyorum: Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanı olduğunu, devlete 27,5 yıl hizmet istediğini, israfın nasıl öğrendiğini bilmek istiyorlarsa bana bakacaklar, evime bakacaklar, yaşamıma bakacaklar, mutfağıma bakacaklar, evlatlarıma bakacaklar. Ben sade bir insan gibi yaşayan birisiyim. Dış güçler, iç güçler... Bunların palavra olduğu kanıtlandı. Türk Telekom'u dış güçler mi satın diye. Siz onları sattınız, hepsini paraya dönüştürdünüz. Büyük gelirler elde ettiniz. Düzelteceğiz. Türkiye onların düşündüğünden çok daha zengin bir ülke.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ

Her hamle bir hayra vesile olabilir. Evet, 2 değerli arkadaşımız. Mansur Bey de Ekrem Bey de... Trabzonlu'dan Trabzonlu'ya fark var. Türkiye'nin sağlıklı bir zemini yakalayabilmesi için o inançtan ve o heyecandan yararlanan insanların toplumun önüne çıkması lazım. 2 arkadaşımız da o heyecanı besliyor. Önemli bir görev üstlenecekler. Engeller bitmiş olacak. Yatırım yapacağız diye izin istiyorlar, para da bulmuşlar, izin vermiyorlar. Mersin'e de engel oluyorlar. Tüm engelleri bitireceğiz.

MUHARREM İNCE'YE TEKLİF YAPILDI MI

Birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sağ duyu galip gelecek .Ülke bu haldeyken, pazarlar ateş pahasıyken, insanlar evine yiyecek götüremezken ne lüksümüz var. Bir an önce bunun bitmesi lazım. Son düzlükte seçmenin sağ duyusuna güveniyorum. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Buluşma günü bir teklif olmadı. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymam gerekir. Büyük bir ihtimalle 4 adayla gidilecek. Birinci turda bu iş biter.

'NE SÖYLÜYORSAM HAKLIYIM'

Sözde bunlar faize karşı. Sen faizcilere hizmet ediyorsun. Biliyoruz biz bunu. Jandarmaya verdiğin hakkı polise neden vermiyorsun. Çifte standart var. Ne söylüyorsam hepsinde haklıyım. 27,5 yılını devlette harcayan, verilmeyecek hiçbir hesabı olmayan kişiyim. Tüm sülaleyi araştırdılar hiçbir şey bulamadılar, bulamazlar.

ERDOĞAN'A 'EMEKLİ MAAŞLARINDA İSTİSMAR' TEPKİSİ

Emekliye 2 maaş verilsin dediğimde 'siz istismar ediyorsunuz' dediler. Sonra ne oldu? Emekliye 2 maaş ikramiye verdi mi, verdi. Ne kadar verdi, uzun süre artırmadı. En son 100 lira artırdı. Şimdi biraz daha artırdı. Emekliye asgari ücret kadar verilecek dedim 2015'te. Yine aynı şeyi söylüyorum. Hesabını kitabını kuruşu kuruşuna yaptım. Kasım ayında cumhurbaşkanı adayı olarak tüm emeklilerin hesabına 15 bin lira yatırılacak. Bütün emekliler görecek. 5'li çetelere gelince paralar var saraylara 4-5 yerden maaş alanlara para var, emekliye gelince, 'istismar ediyorsun'; emekliyi sen istismar ediyorsun.

Bunlar iktidar olmadan önce emeklinin aldığı aylık asgari ücretin üstündeydi. Ben o aylıkların tamamını kurban bayramında 15 bin lirayı yatıracağım. Bay Kemal, sözünden dönmez.

'HAYALİM HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞA AÇ GİRMEMESİ'

5'li çeteler benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı asla istemedi. 418 milyar doları götürenler, kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar asla istemediler. Engel olmak istediler. Bunların para gücü var, imkanları var, herkesi satın alacaklarını düşünüyorlar. Allah şahittir ne onların paralarına ne 1 centine ne 1 kuruşuna asla ihtiyacım var. Sarayda değil Çankaya'da yaşayacağım. Sade hayat yaşayacağım. Hayalim, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi. Akdeniz havzasının en güçlü olacak bir ülke. Bunu yaratacağız, hiç endişem yok. Zengin, güçlü, sözü dinlenen, teknolojiye imza atan Türkiye. Para var bizde.

O 418 milyarın nerelere gittiğini çok iyi biliyorum. Yurt dışında hukukçularla görüştüm. Kimin parası hangi bankada? Kuruşu kuruşa biliyorum. Belediye başkanlığı yapanlar ve yapmış olanlar dahil. O paraların tamamını getireceğiz.

'ADALET HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAMAKTIR'

Kin tutmak şöyle; bu iş yapılırken intikam değil hukuk zihniyetiyle. Bütün bunları belgeleyeceğim, yargıya teslim edeceğim. Yargı bunlara bakacak yolsuzluk varsa bunları yurt dışından isteyecek. Biz kinle öfkeyle hareket edersek bunlardan farkımız kalmaz. Adalet aynı zamanda haksızlık karşısında susmamaktır.

Ben onları çok iyi biliyorum. Nerelerde neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Kimleri satın aldıklarını gayet iyi biliyorum. Yeri zamanı gelince onları açıklarız.

Yazılar yazıldı, haberler yapıldı, haksız eleştiriler yapıldı. Kimlerin nasıl, nereden beslendiğini gayet iyi biliyorum. Bu devlet hepsini biliyor. Devletle bağımı koparmadım. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl olur da bu hale düştüğünü devlette çalışanlar da biliyor.

'HER ŞEYİN BELGESİ VAR'

Kılıçdaroğlu gidecek IMF'den para toplayacak? Ne toplayacak? Türkiye zengin ülke. Sen ABD'de gökdelenler yapacaksın, Muhammed Ali Clay'ın çiftliğine evler yapacaksın, Kemal Kılıçdaroğlu bunu seyredecek. Dünyanın hiçbir mahkemesi uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına izin vermez. Bu konudaki kararları da çıkardım.

Hepsinin belgesi var. Devlete liyakatı öldürürseniz süreç başka yere evrilmiş olur. Devletin kolonları kesilir. Şimdi adalet var mı? Adalet kolonu devletin orta direğidir. Adaleti yeniden inşa etmemiz lazım. Medya özgür mü? Hayır değil. Biraz eleştirin RTÜK kapatır. İletişim Başkanlığı işi görevi bırakmış, trollerle Goebbels'in yaptığı işi yapıyor. Harcanan paraya üzülüyorum. Emekliye para vermiyorsun, milyonları, dolarları bu işlere harcıyorsun. İnsanda biraz vicdan olur.

'YAŞAYIŞIMI AÇTIM İNSANLARA'

Yaşayışını açtınız, geçmişinizi açtınız, samimiyetinizi açtınız. Devlet deneyimim var. Devlet adamı kimliğim var benim. Suriyeliler, Afganlarla ilgili projelerimi anlattım kamuoyuna. Öyle büyük laflar değil, hayali laflar değil, ayağı yere basan her şey.

Sakin bir insanım, herkesi sağduyuyla dinlerim, her şeye itiraz etmem. Bürokraside bir terbiye öğretildi, birisi aksine bir şey söylüyorsa hemen yanıtlamayın, hafızanızda ölçün biçin ondan sonra cevap verin.

Mantıklı bir eleştiri geliyorsa ona elbette bakıyorum. Bir yerde hata yapmışsak 'Evet hata yaptık' diyoruz. Hata insana özgü kavramdır. Hatasız kul olmaz diye şarkı bile var. Orhan Gencebay'ındı yanlış hatırlamıyorsam.

Seccade olayı o kadar çok anlatıldı ki. İsmail Müftüoğlu Bey, eski Adalet Bakanı, bir platformun yöneticisi. Bir iftar yemeği verdi. Orada akaddemisyen insanlar vardı. Güzel bir iftar yaptık, dualar okundu. Arkasından konuşmalar yapıldı. Lokantanın iç bölümüne geçildi. Orada fotoğraflar çekildi. Yerde seccade olduğunu fark etmedim. İsmail Bey de fark etmedi. Kendisi Milli Selamet Partili eski Adalet Bakanı. Bir yanlışımız vardı orada, fark edemedik. Biz politikacılar yere çok az bakarız. Hep karşıya bakarız. Koruma uyarır 'Efendim kaldırım var, çukur var' diye. Gelen kişilerle fotoğraf çektirdik. Eleştiri gelebilir. Kalkıp da bir suçlama yapmak istemem. Ben samimi bir Müslümanım.

Onu bilmiyorum ama gerçeklerden yola çıkarım. Tuzak, komplo diyenler oldu. O gerçeği bir gerekçeye sığdırmam bana yakışmaz. Ben samimi Müslümanım. Herkesin inancına, kimliğine saygı duyarım. Benim kalkıp da onu gerekçelendirip başka bir şeylerle örtmeye çalışmam olmazdı. Evet bunu samimi Müslümanlara sığınıyorum. Bir eksiğimiz, yanlışımız vardı evet doğru.

'PEYGAMBERE VERİLMEYEN YETKİYİ BUNLAR KULLANIYOR'

İnternette bir sürü fotoğraflar, düğünler vs. Bu tamamen acaba Kılıçdaroğlu'nun yükselişini nasıl indirebiliriz. Bu özel yapılıyor. Bunu istismar etmek doğru değil. Söylenmesi gerekeni söyledim. Defalarca açıklama yaptım. Saadet Partisi'nin iftar yemeğinde açıklama yaptım, güzel de alkış aldım. Kimlik üzeriden politika yapmak doğru değildir. Peygambere verilmeyen yetkiyi bunlar kullanıyorlar. Terazi yüce yaradandadır. İnancı siyasete malzeme etmek doğru değil. Ben bunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı'da mitinginde söyledim; din üzerinden siyaset yapmayın, yargıya, askeriyeye siyaseti sokmayın.

Allah aşkına hangimiz anne babamızı seçme özgürlüğüne sahip? O zaman niye anne ve babamızın üzerinden ötekileştiriyoruz, bu büyük haksızlık. Sadece bana değil yaradana karşı haksızlık. Kimliğinden, inancından ötürü niye suçluyorsunuz? Hata varsa üstünü örtün der sevgili peygamberimiz. Bunlar gerçekten müslüman mı? Samimi müslüman bunu yapmaz. Bu siyasete malzeme olmaz. Malzeme olduktan sonra iş çığırından çıkıp başka yere sürüklenmiş oluyor.

Keşke aynı tepkiler kul hakkı yiyenlere, haram yiyenlere yapılsaydı? Ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçilere yapılsaydı. Açlıktan ölen çocuklar için mücadele etselerdi. En büyük günahın kul hakkı yemek olduğunu ben biliyorum, herkes biliyor.

"ÖYLE HELALLEŞME OLMAZ"

Güç kullanan kimsenin yaptığı haksızlığı gidermesi lazım. Sayın Erdoğan galiba Adıyaman'da depremzedelere size ev yapacağız, gelin helalleşelim, dedi. Hayır efendim, o helalleşme değil. Şunun olması lazım; kardeşim ben bu daireyi, dükkanı alırken 42 kişi 23 ayrı belgeye imza attı. Bu bina, dükkan, ev depreme dayanıklıdır. Her şey yapılmıştır. Test, zemin etüdleri, statik hesapları yapılmıştır diye.

Devlet 'Her şey tamam satın alabilirsin' diyor. Tapuda imza atıyor ve alıyorum. Binanın sağlam olmadığı ortaya çıktı. Yakınları, eşi, evladı öldü mü? Öldü. Hayır efendim devletin kabahati kusuru vardır. Zamanında yapılmadı, düzenlenen belgelerin tamamı doğru değildir. Vatandaş o belgeye güvendi. Burası yıkıldı, yakınları öldü. Sana ev yapacağım, senden 1 kuruş almayacağım derse benim helal etme anlayışım budur.

Anayasa ne diyor; idarenin kusurundan oluşan zararları idare öder diyor. Çamaşır makinası, koltuk ne varsa devletin tazmin etmek zorunda. Adamın canı yanmış. Evi yıkılmış, dükkanı yıkılmış. Diyorsun ki 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksit diyor. Torununu bile borçlandırıyor. Özürü kabahatinden büyük. Ben bütün o depremzedelerle helalleşeceğim. Hiçbirinden 1 kuruş almadan evlerini, dükkanlarını, ahırlarını yapacağım.

'ADIYAMAN'DA 7 YILDIR KONTEYNERDE KALAN AİLE VAR'

İktidar Adıyaman Samsat'a gitti mi? 7 yıl önce deprem oldu. 7 yıldır konteynerde kalan var. 7 yıldır Samsat'ta hala konteynerde kalan, evleri yapılmayan aileler var. Şimdi tamamını 1 yılda mı yapacağız diyorlar? Tamamı yapılır, biz yapacağız. 7 yıldır gerçeği orada. Biz tamamını yapacağız, kuruş alınmayacak. Güçlendirme yapacağız, kuruş alınmayacak. 1 milyona yakın binanın ya yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi lazım. Nasıl yapacaklar? Çıkıp anlatsınlar. Kaç ay geçti? Temel attılar, gördük temellerini. Biz hepsini depreme dayanıklı yapacağız hepsinin sözünü veriyoruz. 1 kuruş almadan anahtarı t eslim edeceğiz. Ondan sonra gel helalleşelim kardeşim, devlet olarak kabahatimiz oldu, kusurumuz oldu diyeceğiz.

AĞIRALİOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI...

Yanlış yaptığımı düşünmüyorum, ben de insanım, hatam da olabilir. Varsa bir şey sayın Ağıralioğlu gelir Ramazan'dan sonra, oturur konuşuruz. Siyaset kavga etme alanı değil, uzlaşma kültürüdür. Benim farketmediğim eksiğimi de görmüş olabilir.

Niye gelip karşıma bunları söylemiyor? Niye cesaret edemiyor? Akıl alacak şey değil; kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin teröre karşıyız. Bin sefer söyledik. Gidip onlarla sohbet eden, kucaklaşan sensin kardeşim. Hiçbir partiyi dışlamıyoruz. Teröre karşıyız. HDP'li milletvekili TBMM'yi yönetmiyor mu? Her HDP'li Başkanvekili parlamentoyu yönetiyor. Ucuz suçlamalara milletin karnı tok. Kimden gelirse gelsin terör bir insanlık suçudur. Kimden gelirse gelsin.

Burada bağıran çağıran Erdoğan, 33 askerimiz şehit oldu. Nefesi Putin'in kapısında aldı. Hani dünya lideriydin. Putin ne yaptı açtı kronometreyi bütün dünyaya kaç dakika beklettiğini gösterdi, sonra içeri aldı. Tek hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti devleti. Afra tafra yapıp suçlamalarına bakmayın. Türkiye Cumhuriyeti devletinde 'Aptal olma' diye mektup alan bir kişi nasıl olur da dünya lideri olur? Tek laf etmeden. Erdoğan beni kızdırma mal varlığını araştırırım dedi Trump. Tek cümle kuramadı. Araştırmazsan namertsin diyemedi. Bana söylesinler, söylesinler şunu derim; araştırmazsanız namertsiniz.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyene oy vermeyin dedim. Hangi terör? PKK terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. El bebek gül bebek getiren oydu. Akıl alacak şey değil bu.

AK Partili kardeşlerimden de oy verecekler var. Onlarla da oturuyorum. İnançlı insanlar bunlar. Yanlışı görüyorlar. Bunu siz düzeltebilirsiniz diyor. Kanaat önderleriyle görüşüyorum. Türkiye öyle noktaya geldi ki, kamplaşmadan, kutuplaşmadan bıktık. Benim ne olduğumu bütün devletin organları senin elinde değil mi? Mal varlığımızı, yaşantımızı çıkar. Siyasete halka adanmışlıktır. Siyaset nasıl zenginleşeceğim değil halka nasıl hizmet edeceğimdir.

HDP'YE BAKANLIK İDDİASI

HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok. Bu konuları zaten konuşmadık. Birileri kalkıp kendisine göre bir şey söylüyor. Biz ittifak bir aradayız görüşüyoruz. Terörden hepimiz şikayetçiyiz. Mutabakat metnine zaten bunu yazdık. 'Millet İttifakı teröre destek veriyor' algısını yaratabilir miyim, yok efendim öyle şey. Biz bölgede de terörün olmamasını istiyoruz.

Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya geleceğiz. Terörden arındıracağız. Komşumuzda da terör olmayacak; çünkü bize sıçrayabilir. Ortadoğu halkları da terörden şikayet ediyor. O bölgeden terörü temizlemek zorundayız. Türkiye bu bölgenin dominant ülkesi. Bütün Akdeniz'de en güçlü ülke haline getireceğiz. Samandağ'dan Mersin'e bütün Akdeniz'in en güçlü merkezi haline getireceğiz, üretim üssüne döndüreceğiz.

5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. İnsanlar buraya gelecek. Deprem bölgesini kapsayan 11 ili özel teşvik yasasını, ki yasa taslağını ittifak olarak Meclis'e sunduk. O yasa teklifimizi odalara göndereceğiz. Bunlar sadece ev yapacağız diyorlar. Bölge elden gidiyor. Ticaret, ekonomi nasıl? İnsanlar kenti terk etti, nasıl gelecek. Bunları düşünmüyorlar, günlük yaşıyorlar. Uzmanlarla oturup konuştuk, hangi avantajları sağlayacağız. İnşaatlar bittikten sonra bu fabrikalar ne olacak? Ortadoğu'ya ihracat yapacak. Vallahi de billahi de nasıl yöneteceklerini bilmiyor. Bir deprem oldu Türkiye buradan daha güçlü ayağa kalkabilir.

'TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ'

Kahramanmaraş'ta buraya bakanlar, bürokratlar gelip sorunlarınızı dinlediler mi diye sordum. Bakan derdi dinler, çözümü bürokrasi üretir. Diğer birimler bir araya gelecek. Bir daha bu tür felaketler olduğunda kenti, ülkeyi dayanıklı hale getiririz. Bununla ilgili teklif hazırladık. Vallahi billahi devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Ama şeytanın aklına gelmeyen bunların aklına geliyor.

Gitsin, yakalasınlar, mücadele etsinler, biz karşı mı çıktık? Hiç kimse unutmasın, terörle en sağlıklı, en tutarlı mücadeleyi biz yapacağız. Sadece kendi ülkemizi değil bütün bölgeyi terörden arındıracağız. Ortadoğu coğrafyasında terörü bitireceğiz."